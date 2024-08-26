Если ваша клубника начинает плохо плодоносить, это может являться сигналом, что нужно избавиться от кустов клубники. Даже регулярная подкормка и обработка не помогут, если растения стали "старыми" или "больными". Вот три признака, свидетельствующие о том, что следует избавляться от кустов клубники.

Возраст кустов: Кусты клубники старше пяти лет следует заменять. Клубника лучше всего плодоносит на второй год после посадки. Если вы замечаете, что кустарник три года подряд дают мало ягод и часто болеют, это четкий сигнал, что нужно избавиться от кустов клубники.

Здоровье растений Если кусты клубники сначала давали большой и качественный урожай, а затем внезапно начали увядать, гнить или сохнуть, это может быть из-за чрезмерной влаги от дождей или неправильного полива. Также может быть, что растения получали недостаточную или несвоевременную подкормку. В любом случае, это может быть повод рассмотреть возможность избавиться от кустов клубники.

Тип кустов: Ваши кусты могут быть преимущественно "мужскими", которые легко узнать по густым ярким листьям. Они имеют мелкие ягоды и их основная роль - опылять "женские" кусты, дающие обильный урожай. Поэтому если вы обнаружили много таких растений, это знак, что стоит избавиться от кустов клубники.

Даже если у вас сортовая клубника, раз в пять лет нужно пересаживать растения. Не забывайте об этих признаках и вовремя избавляйтесь от кустов клубники для получения хорошего урожая.

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