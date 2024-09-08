Узнайте, как правильно ухаживать за клубникой после сбора урожая, чтобы обеспечить себе богатый урожай ягод в следующем году.

Нельзя забывать о клубнике после сбора урожая. В этот период она требует особого внимания, чтобы получить богатый урожай клубники в следующем году.

После сбора ягод в августе-сентябре клубнику необходимо регулярно поливать, если нет дождей. Это поможет корням легче перенести зимние морозы, поэтому почва должна быть хорошо увлажненной. Только так можно обеспечить, чтобы ваша клубника хорошо подготовилась и вы смогли получить богатый урожай клубники.

Если листья растений заражены болезнями, обработайте их в сентябре-октябре медным купоросом для борьбы с вредителями. Это тоже важный шаг на пути к тому, чтобы получить богатый урожай клубники.

Также важно правильно подготовить почву. Для этого засевайте грядку сидератами – горчицей, овесом, редькой, рапсом или фацелией. Сидераты сохранят питательные вещества в почве, обогащают землю азотом и предотвращают рост сорняков. Когда сидераты достигают высоты 10 см, их следует срезать или скосить и оставить в междурядьях как мульчу. Это защитит корни от холода и при разложении обеспечит почву азотом, что тоже поможет получить богатый урожай клубники.

В сентябре в междурядьях клубники можно посадить озимый чеснок и укроп, а весной – календулу или бархатцы. Правильный уход за клубникой обеспечит вам возможность получить богатый урожай клубники. Не забывайте, что кусты достигают максимального урожая на второй-третий год, а на четвертый год их нужно обновлять, сажая новые растения.

Следуйте этим простым рекомендациям, и вы сможете получить богатый урожай клубники в следующем году.

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