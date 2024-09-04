Після збору урожаю полуниці настав час подумати про догляд за полуницею восени, щоб підготувати рослину до майбутнього року. Восени важливо виконати кілька заходів, щоб забезпечити успішну зимівлю і багатий урожай наступного сезону.

Доглядати за полуницею восени потрібно зокрема розпушуючи ґрунт у серпні або вересні між рядками. Це допоможе поліпшити доступ кисню до коренів. Паралельно з цим слід прополоти землю від бур’янів, які можуть пригнічувати рослини і знижувати врожайність.

При видаленні бур’янів важливо бути обережним, щоб не пошкодити вуса полуниці. Якщо ви плануєте розмноження, краще обрізати вуса секатором. Виривати їх руками не рекомендується, щоб не пошкодити розетку.

Ще один аспект догляду за полуницею восени — це розсаджування вусів. Якщо ви хочете розмножити рослину, обріжте вуса і розсадіть саджанці з розвинутою кореневою системою на підготовлене місце. Розсаджувати вуса слід восени, щонайменше за 14 днів до перших заморозків.

Також важливим етапом догляду за полуницею восени є підгортання рослин. Це допоможе захистити нове коріння, яке могло оголитися за літо, від морозів, і забезпечить рослині здоровий старт навесні.

Не забувайте про мульчування, яке є ще одним способом догляду за полуницею восени. Використовуйте тирсу, солому, сіно, хвою або перегній для захисту рослин від несприятливих факторів.

Оскільки полуниця закладає бруньки для майбутнього врожаю ще восени, її потрібно підгодувати. Для цього підходять деревна зола як фосфорно-калійне підживлення або сульфат калію в комбінації із суперфосфатом (по 15 г на відро води).

Нарешті, обробка полуниці восени від шкідників і хвороб є важливою частиною догляду. Використовуйте розчин мідного купоросу або бордоської рідини для цього.