После сбора урожая клубники пора подумать об уходе за клубникой осенью, чтобы подготовить растение к будущему году. Осенью важно выполнить несколько мероприятий, чтобы обеспечить успешную зимовку и обильный урожай следующего сезона.

Ухаживать за клубникой осенью нужно в частности разрыхляя почву в августе или сентябре между строк. Это поможет улучшить доступ кислорода к корням. Параллельно с этим следует прополоть землю от сорняков, которые могут угнетать растения и снижать урожайность.

При удалении сорняков важно соблюдать осторожность, чтобы не повредить усы клубники. Если вы планируете размножение, лучше обрезать усы секатором. Вырывать их руками не рекомендуется, чтобы не повредить розетку.

Еще один аспект ухода за клубникой осенью – это рассадка усов. Если вы хотите размножить растение, обрежьте усы и рассадите саженцы с развитой корневой системой на подготовленное место. Рассаживать усы следует осенью, по меньшей мере, за 14 дней до первых заморозков.

Также важным этапом ухода за клубникой осенью является окучивание растений. Это поможет защитить новые корни, которые могли оголиться за лето, от морозов, и обеспечит растению здоровый старт весной.

Не забывайте о мульчировании, которое является еще одним способом ухода за клубникой осенью. Используйте опилки, солому, сено, хвою или перегной для защиты растений от неблагоприятных факторов.

Поскольку клубника закладывает почки для будущего урожая еще осенью, ее нужно подкормить. Для этого подходят древесная зола как фосфорно-калийная подкормка или сульфат калия в комбинации с суперфосфатом (по 15 г на ведро воды).

Наконец обработка клубники осенью от вредителей и болезней является важной частью ухода. Используйте раствор медного купороса или бордоской жидкости для этого.