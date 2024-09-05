Багато людей вважають кірки від кавуна та дині звичайним сміттям, але досвідчені садівники знають, як корисно використовувати кірки кавуна і дині для підгодівлі смородини. Не поспішайте викидати ці частини після споживання: вони можуть стати відмінним добривом для вашого городу та саду. Відмінно використовувати кірки кавуна і дині для підгодівлі смородини, оскільки таке підживлення не вимагає додаткових витрат і приносить суттєві результати.

Що корисного містять кавунові кірки?

Багато садівників не знають, що саме в кавунових кірках зосереджено багато фосфору та калію. Ці елементи живлення зміцнюють рослини та сприяють гарному плодоношенню. Крім того, в кірках є магній, натрій та інші мікроелементи. Користь від використання кірок кавуна і дині для підгодівлі смородини стане особливо помітною навесні, коли процес перегнивання завершиться, і перегній стане дуже поживним.

Крім того, можна використовувати і кірки від дині та очищення від картоплі, щоб підвищити ефективність підживлення. Не забувайте присипати кірки землею або перегноєм, щоб пришвидшити їх розкладання і покращити вигляд кущів. Якщо ви будете регулярно використовувати кірки кавуна і дині для підгодівлі смородини, ви неодмінно помітите, що ягоди стануть більшими та якіснішими.

Що ще можна використовувати для підживлення смородини восени?

В жовтні та листопаді корисно застосовувати розчин золи та гумату. Для цього додайте одну столову ложку золи і 50 мілілітрів гумату калію в 10 літрів води і вносіть розчин по периметру куща. Це допоможе забезпечити солодкі та великі ягоди наступного року, якщо ви продовжите використовувати кірки кавуна і дині для підгодівлі смородини.

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