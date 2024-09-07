Образа часто виникає, коли одна людина бажає того, що має іншу, і, у свою чергу, використовує досягнення іншої людини проти себе.

Деякі знаки Зодіаку скривджені на інших - вони не можуть бути щасливими за інших, незважаючи ні на що.

Вони мають почуття, що й щось хороше станеться з кимось, крім них, їм нічого не залишиться.

Ображені люди будуть бажати вам добра, але не матимуть на увазі жодного слова, вони чекають, коли ви зазнаєте невдачі, впадете і підете на дно.

1. СКОРПІОН (23 жовтня – 21 листопада)

Скорпіона обурює все, що не може контролювати. Для Скорпіона, якщо ви не вписуєтесь у його плани, він обурюється вашою готовністю бути вільним.

Свобода іншої людини турбує Скорпіона, оскільки це означає, що ви не можете робити те, що вона говорить, а вони постійно віддають накази. Якщо ви виявите непокірність, вас дуже ненавидітимуть.

2. РИБИ (19 лютого – 20 березня)

Риби використовують будь-який привід, щоб образитися, і це тому, що вони ревнують практично до всіх, хто йде. Якщо у вас є романтичне щастя, забудьте про це - ваш друг-Риба буде страшенно скривджений на вас. Якщо у вас «хороше тіло», ваш друг-Риба вважатиме, що ви його не заслуговуєте.

На думку Риб, вони заслуговують на найкраще, і будь-хто, хто має більше, ніж вони, викликає у них обурення.

3. ВОДОЛІЙ (20 січня - 18 лютого)

Народжені ревнивими, Водолії не мають навіть шансу у світі без образ. Вони від природи уразливі, і не тільки це вони порочні. Водолії не просто ображаються, вони киплять від ненависті і вперто розмірковують про всі ваші досягнення і славу, доки не знайдуть спосіб раціоналізувати, чому у вас так багато, а в них так мало.

Водолії не заперечують того, чого вони не мають, вони просто зневажають вас за те, що у вас є. Сильне обурення цієї групи.

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