Три знака зодиака, которые преодолеют свои трудности на неделе с 2 по 8 сентября 2024 года

Сейчас самое время начать новую диету, план упражнений или что-то еще, что улучшит общее состояние здоровья.

Три знака зодиака преодолеют свои трудности в период с 2 по 8 сентября 2024 года

1. Дева

Новолуние в понедельник попадает в ваш первый дом, что направляет внимание на вас и на то, чего вы надеетесь достичь.

Вы вообще знаете, что чувствуете сегодня, Дева? День может быть несколько обескураживающим, особенно в рабочих вопросах. Вы можете чувствовать себя сбитым с толку чем-то, или кто-то другой может сказать что-то нелестное о ваших усилиях.

6 сентября ваш разум будет в перегрузке, особенно в отношении тех вещей, которые глубоко скрыты в вашем подсознании. Если вы находитесь с другими, они могут заметить видимые изменения в вашем настроении или вы можете начать нервничать или терять концентрацию.

2. Стрелец

Ожидайте неожиданный поворот событий 5 сентября. Это может быть неожиданная новость от кого-то, кто находится на расстоянии, или это может касаться работы или даже здоровья. Не позволяйте этому выбить вас из колеи, но это может быть довольно шокирующим. К вечеру вы снова сосредоточитесь на друге, и эта проблема, похоже, не решится сама собой.

К вечеру 7-го числа вы выглядите истощенным, и, похоже, это как-то связано с домом или семьей. Поэтому вам стоит немного отдохнуть и выспаться в воскресенье. Если вы так сделаете, утром все будет выглядеть гораздо лучше.

3. Рыбы

Новолуние в понедельник попадает в ваш 7-й дом партнеров, поэтому в течение следующих нескольких дней, если не дольше, внимание будет сосредоточено на этой области.

Похоже, у вас сегодня запутанная проблема, Рыбы, и она касается дома или того, что вы считаете своим фундаментом. Это сложно, и все будет нелегко решить, но это может быть не так плохо, как вы думаете. Пятница принесет неожиданные новости, которые могут оказаться несколько шокирующими.

Они могут касаться работы или здоровья и могут исходить от близкого члена семьи или даже коллеги. Когда мы вступаем в вечер, вы будете глубоко погружены в мысли, почти до одержимости.

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