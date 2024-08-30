Звезды выстраиваются так, что эти два знака зодиака могут оказаться на шаг впереди.

Нестабильность в ваших финансах может быть ужасающей или нервирующей вещью, через которую нужно пройти, и реальность такова, что большинство из нас чувствовали или в настоящее время чувствуют это финансовое напряжение.

К счастью, по словам астролога Атеаны Ричи, на горизонте наступает сезон изобилия для двух знаков зодиака, которые, по сути, будут денежными магнитами до конца года.

Два знака зодиака, которые привлекут финансовый успех до конца 2024 года:

Весы

Если вы Весы, то вам повезло, потому что Юпитер в Близнецах создает сезон удачи и изобилия, особенно для вас.

Несмотря на то, что вы «переживали это в течение последнего года», по словам астролога Ричи, конец финансовых трудностей уже виден благодаря тому, что Юпитер в Близнецах делает гармоничный трин к вашему знаку и ведет вас к процветанию и богатству. Это отличная новость для Весов, так как в течение прошлого года вы, возможно, испытывали финансовые трудности.

По словам астролога, вся эта энергия в совокупности сделает вас более «восприимчивыми и открытыми», давая вам ясность, необходимую для принятия оптимальных решений в вашей карьере.

Однако это еще не все. В течение прошлого года вы, Весы, переживали некоторые страдания . С финансами, дружбой и отношениями может начать казаться, что вы не можете поймать здесь перерыв. В конце концов, однако, «это только поможет вам отпустить то, что вам не служит, и зацепиться за то, что является флюидом».

Итак, сделайте все возможное, чтобы подготовиться к этому периоду вашей жизни. Позвольте этим бесполезным дружеским отношениям или отношениям свалиться с ваших плеч. Отпустите то, что вас сдерживает, и верните свою энергию в карьеру. Благодаря этому вы определенно заметите изменения в вашем 2024 году к лучшему.

2. Стрелец

Стрелец, кажется, удача почти всегда на вашей стороне — и этот год не исключение. Астролог объяснил, что Стрельцом управляет Юпитер, планета удачи. Из-за этого в вашей жизни почти всегда много удачи. Однако этот год будет немного другим, поскольку ваша удача заключается в вашей способности формировать связи.

«Все эти транзиты происходят в вашем доме партнерств», — объяснил Ричи. «И потом, не говоря уже о том, что Сатурн противостоит вашему 10-му дому карьеры, поэтому Вселенная хочет, чтобы вы знали, что если вы приложите усилия, вы увидите плоды».

Но не перекручивайте это — это будет нелегко. Вселенная известна тем, что бросает вам испытание за испытанием, чтобы убедиться, что то, к чему вы стремитесь, — это то, чего вы действительно хотите. Тем не менее, Вселенная хочет, чтобы вы знали, что у вас это есть и что вы справитесь с этим.

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