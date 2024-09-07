Обида часто возникает, когда один человек желает того, что есть у другого, и, в свою очередь, использует достижения другого человека против себя.

Некоторые знаки Зодиака более обижены на других - они не могут быть счастливы за других, несмотря ни на что.

У них есть чувство, что если что-то хорошее случится с кем-то, кроме них, то им ничего не останется.

Обиженные люди будут желать вам добра, но не будут иметь в виду ни слова, они ждут, когда вы потерпите неудачу, упадете и пойдете ко дну.

1. СКОРПИОН (23 октября - 21 ноября)

Скорпиона возмущает все, что он не может контролировать. Для Скорпиона, если вы не вписывается в его планы, он возмущается вашей готовностью быть свободным.

Свобода другого человека беспокоит Скорпиона, так как это означает, что вы не можете делать то, что он говорит, а они все время отдают приказы. Если вы проявите непокорность, вас будут очень ненавидеть.

2. РЫБЫ (19 февраля - 20 марта)

Рыбы используют любой повод, чтобы обидеться, и это потому, что они ревнуют практически ко всем, кто идет. Если у вас есть романтическое счастье, забудьте об этом — ваш друг-Рыба будет чертовски обижен на вас. Если у вас «хорошее тело», ваш друг-Рыба посчитает, что вы его не заслуживаете.

По мнению Рыб, они заслуживают всего самого лучшего, и любой, кто имеет больше, чем они, вызывает у них негодование.

3. ВОДОЛЕЙ (20 января - 18 февраля)

Рожденные ревнивыми, Водолеи не имеют даже шанса в мире без обид. Они от природы обидчивы, и не только это — они порочны. Водолеи не просто обижаются, они кипят от ненависти и упорно размышляют обо всех ваших достижениях и славе, пока не найдут способ рационализировать, почему у вас так много, а у них так мало.

Водолеи не отрицают того, чего у них нет, они просто презирают вас за то, что у вас есть. Сильное негодование со стороны этой группы.

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