Ми розглянемо препарат на основі живих бактерій, який був розроблений ще за радянських часів. Сьогодні він відомий як Бітоксибацилін і активно використовується для боротьби зі шкідниками на городі.
Цей препарат має інсекто-акарицидні властивості і найбільше ефективний проти шкідників на городі, таких як колорадський жук, а також гусениці, плодожерки, білянки, совки, вогнівки та павутинні кліщі.
Бітоксибацилін містить екзотоксини, які бактерії виділяють, викликаючи сильне отруєння у шкідників на городі. Ці токсини проникають у листя рослин, завдяки чому шкідники отруюються при контакті з зеленими частинами рослин. Це забезпечує тривалий ефект інсектициду. Препарат абсолютно безпечний для людини, і коренеплоди можна вживати вже наступного дня після обробки. Якщо плоди дозрівають на гілках, після обробки слід почекати 4-5 днів для безпеки, і тоді їх можна сміливо споживати.
Оскільки препарат містить живі бактерії, найкраще проводити обробку ввечері, щоб бактерії мали час закріпитися на листі і не знищилися від сонячного світла. Для покращення ефекту рекомендується додати в розчин прилипач, наприклад, звичайне мило або миючий засіб для посуду. Цей розчин можна комбінувати з фунгіцидами на основі сінної палички або бактерією псевдомонадою, але не з хімічними фунгіцидами, оскільки хімічні компоненти можуть знищити живу частину препарату. Препарат випускається у вигляді порошку, і для обробки всіх рослин на ділянці знадобиться приблизно 60-100 грамів порошку на відро води для боротьби зі шкідниками на городі.
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