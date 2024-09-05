Дізнайтеся, як ефективно використовувати Бітоксибацилін для боротьби зі шкідниками на городі, забезпечуючи тривалий захист та безпеку для ваших рослин.

Ми розглянемо препарат на основі живих бактерій, який був розроблений ще за радянських часів. Сьогодні він відомий як Бітоксибацилін і активно використовується для боротьби зі шкідниками на городі.

Цей препарат має інсекто-акарицидні властивості і найбільше ефективний проти шкідників на городі, таких як колорадський жук, а також гусениці, плодожерки, білянки, совки, вогнівки та павутинні кліщі.

Бітоксибацилін містить екзотоксини, які бактерії виділяють, викликаючи сильне отруєння у шкідників на городі. Ці токсини проникають у листя рослин, завдяки чому шкідники отруюються при контакті з зеленими частинами рослин. Це забезпечує тривалий ефект інсектициду. Препарат абсолютно безпечний для людини, і коренеплоди можна вживати вже наступного дня після обробки. Якщо плоди дозрівають на гілках, після обробки слід почекати 4-5 днів для безпеки, і тоді їх можна сміливо споживати.

Оскільки препарат містить живі бактерії, найкраще проводити обробку ввечері, щоб бактерії мали час закріпитися на листі і не знищилися від сонячного світла. Для покращення ефекту рекомендується додати в розчин прилипач, наприклад, звичайне мило або миючий засіб для посуду. Цей розчин можна комбінувати з фунгіцидами на основі сінної палички або бактерією псевдомонадою, але не з хімічними фунгіцидами, оскільки хімічні компоненти можуть знищити живу частину препарату. Препарат випускається у вигляді порошку, і для обробки всіх рослин на ділянці знадобиться приблизно 60-100 грамів порошку на відро води для боротьби зі шкідниками на городі.

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