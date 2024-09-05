Узнайте, как эффективно использовать Битоксибациллин для борьбы с вредителями на огороде, обеспечивая длительную защиту и безопасность для ваших растений.

Мы рассмотрим препарат на основе живых бактерий, разработанный еще в советское время. Сегодня он известен как битоксибациллин и активно используется для борьбы с вредителями на огороде .

Этот препарат обладает инсекто-акарицидными свойствами и наиболее эффективен против вредителей на огороде, таких как колорадский жук, а также гусеницы, плодожорки, блондинки, совки, огневки и паутинные клещи.

Битоксибациллин содержит экзотоксины, выделяющие бактерии, вызывая сильное отравление у вредителей на огороде. Эти токсины проникают в листья растений, благодаря чему вредители отравляются при контакте с зелеными частями растений. Это обеспечивает длительный эффект инсектицида. Препарат абсолютно безопасен для человека и корнеплоды можно употреблять уже на следующий день после обработки. Если созревают плоды на ветвях, после обработки следует подождать 4-5 дней для безопасности, и тогда их можно смело потреблять.

Поскольку препарат содержит живые бактерии, лучше проводить обработку вечером, чтобы бактерии имели время закрепиться на листьях и не уничтожились от солнечного света. Для улучшения эффекта рекомендуется добавить в раствор прилипатель, например обычное мыло или моющее средство для посуды. Этот раствор можно комбинировать с фунгицидами на основе сенной палочки или псевдомонадой бактерией, но не с химическими фунгицидами, поскольку химические компоненты могут уничтожить живую часть препарата. Препарат выпускается в виде порошка, и для обработки всех растений на участке понадобится примерно 60-100 г порошка на ведро воды для борьбы с вредителями на огороде.

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