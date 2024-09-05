Дізнайтеся, як ефективно позбутися попелиці на городі восени та захистити свої рослини від шкідників.

Восени, зазвичай у жовтні, коли на вулиці ще немає морозів і сильних дощів, мурахи можуть переносити тлю на різні рослини, дерева та чагарники. Фахівці пояснили, як ефективно позбутися попелиці на городі, щоб захистити свій врожай.

У деякі роки ці шкідники з'являються на яблунях, сливах, персиках, малині, полуниці, смородині та вишні. Щоб позбутися попелиці на городі, потрібно знати, що комахи активізуються восени, зимують на деревах, а навесні знову починають знищувати молоде зелене листя.

Обробка садової ділянки восени є необхідною умовою для того, щоб позбутися попелиці на городі. Обробляти слід усі дерева та чагарники без винятку. Якщо на вашій ділянці росте калина, її також потрібно обробити, оскільки вона може стати розсадником попелиці, звідки шкідники поширюються на інші рослини.

Хоча восени на деревах вже мало листя і здається, що попелиця не завдасть серйозної шкоди, це не є причиною відмовлятися від профілактичної обробки. Для того, щоб позбутися попелиці на городі, процедуру необхідно виконувати у безвітряну погоду, коли кілька днів після обробки не прогнозуються опади — це дозволить досягти максимального ефекту. Для цього знадобиться пульверизатор і розчин із цибульного лушпиння.

Щоб приготувати розчин, який допоможе позбутися попелиці на городі, візьміть літрову банку цибульного лушпиння, залийте її відром гарячої води і настоюйте протягом 1-2 днів. Потім розчин розводять чистою водою у співвідношенні 1:1, наливають у пульверизатор і обприскують рослини.

Під час обприскування важливо ретельно покривати листя і стебла з усіх боків. Дотримуйтесь наших рекомендацій, щоб ефективно позбутися попелиці на городі, і ваш сад буде здоровим.

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