Узнайте, как эффективно избавиться от тли на огороде осенью и защитить свои растения от вредителей.

Осенью обычно в октябре, когда на улице еще нет морозов и сильных дождей, муравьи могут переносить тлю на различные растения, деревья и кустарники. Специалисты объяснили, как эффективно избавиться от тли на огороде, чтобы защитить свой урожай.

В некоторые годы эти вредители появляются на яблонях, сливах, персиках, малине, клубнике, смородине и вишне. Чтобы избавиться от тли на огороде, нужно знать, что насекомые активизируются осенью, зимуют на деревьях, а весной снова начинают уничтожать молодые зеленые листья.

Обработка садового участка осенью является необходимым условием для того, чтобы избавиться от тли на огороде. Обрабатывать следует все деревья и кустарники без исключения. Если на вашем участке растет калина, ее тоже нужно обработать, поскольку она может стать питомником тли, откуда вредители распространяются на другие растения.

Хотя осенью на деревьях уже мало листьев и кажется, что тля не нанесет серьезного вреда, это не причина отказываться от профилактической обработки. Для того чтобы избавиться от тли на огороде, процедуру необходимо выполнять в безветренную погоду, когда несколько дней после обработки не прогнозируются осадки — это позволит достичь максимального эффекта. Для этого понадобится пульверизатор и раствор из луковой шелухи.

Чтобы приготовить раствор, который поможет избавиться от тли на огороде, возьмите литровую банку луковой шелухи, залейте ее ведром горячей воды и настаивайте в течение 1-2 дней. Затем раствор разводят чистой водой в соотношении 1:1, наливают в пульверизатор и опрыскивают растения.

Во время опрыскивания важно тщательно покрывать листья и стебли со всех сторон. Следуйте нашим рекомендациям, чтобы эффективно избавиться от тли на огороде, и ваш сад будет здоров.

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