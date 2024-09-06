У середині та наприкінці вересня важливо знати, що вносити під озимий часник, щоб підготувати грядки і забезпечити оптимальні умови для його здорового росту.

У середині та наприкінці вересня настає час підготувати грядки для посадки озимого часнику. У нас ви знайдете всі необхідні правила і рекомендації для цього процесу.

Городники діляться порадами щодо того, що вносити під озимий часник. По-перше, потрібно знезаразити ґрунт і посадковий матеріал від можливих хвороб і інфекцій, що залишилися з попереднього сезону. Ось як досягти відмінного результату без значних витрат і трудовитрат.

Вже давно марганцівка є найефективнішим засобом для знезараження ґрунту і посадкового матеріалу. Вона добре справляється з інфекціями, бактеріями та патогенами, що можуть бути в ґрунті і на часнику. Щоб знезаразити посадкові зубчики, потрібно приготувати темно-рожевий розчин марганцівки і занурити в нього зубчики на 10 хвилин. Після цього часник слід підсушити протягом кількох днів перед посадкою.

Перед посадкою також слід підготувати грядку, знаючи, що вносити під озимий часник, щоб забезпечити йому оптимальні умови для росту. У вересні перекопайте ґрунт, додайте добрива, перегній, органіку та золу. За 2-3 тижні до висадження часнику пролийте грядку легким розчином марганцівки. Після обробки марганцівкою також можна вносити під озимий часник деревну золу.

Землю можна просто обприскувати деревною золою — приблизно дві склянки на квадратний метр. Або приготуйте зольний розчин для дезінфекції ґрунту і його збагачення калієм, фосфором і іншими корисними речовинами. Для цього розчиніть склянку золи в літрі теплої води, ретельно перемішайте і настоюйте три години, після чого пролийте цим розчином грядку.

Цей розчин також можна використовувати для витримування часнику протягом 30 хвилин за 3-4 дні до посадки. Отже, знання того, що вносити під озимий часник, допоможе забезпечити здоровий і продуктивний урожай.

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