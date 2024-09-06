В середине и конце сентября важно знать, что вносить под озимый чеснок, чтобы подготовить грядки и обеспечить оптимальные условия для его здорового роста.

В середине и конце сентября настает время подготовить грядки для посадки озимого чеснока . У нас вы найдете все необходимые правила и рекомендации по этому процессу.

Огородники делятся советами по поводу того, что вносить под озимый чеснок. Во-первых, нужно обеззаразить почву и посадочный материал от возможных заболеваний и инфекций, оставшихся с предыдущего сезона. Вот как добиться отличного результата без значительных затрат и трудозатрат.

Уже давно марганцовка является наиболее эффективным средством для обеззараживания почвы и посадочного материала. Она хорошо справляется с инфекциями, бактериями и патогенами, которые могут быть в почве и чесноке. Чтобы обеззаразить посадочные зубчики нужно приготовить темно-розовый раствор марганцовки и погрузить в него зубчики на 10 минут. После этого чеснок следует подсушить в течение нескольких дней перед посадкой.

Перед посадкой следует подготовить грядку, зная, что вносить под озимый чеснок, чтобы обеспечить ему оптимальные условия для роста. В сентябре перекопайте почву, добавьте удобрения, перегной, органику и золу. За 2-3 недели до высадки чеснока пролейте грядку легким раствором марганцовки. После обработки марганцовкой также можно вносить под озимый чеснок древесную золу.

Землю можно просто опрыскивать древесной золой – примерно два стакана на квадратный метр. Или приготовьте зольный раствор для дезинфекции почвы и ее обогащение калием, фосфором и другими полезными веществами. Для этого растворите стакан золы в литре теплой воды, кропотливо перемешайте и настаивайте три часа, после этого пролейте этим раствором грядку.

Этот раствор можно использовать для выдерживания чеснока в течение 30 минут за 3-4 дня до посадки. Следовательно, знание того, что вносить под озимый чеснок поможет обеспечить здоровый и продуктивный урожай.

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