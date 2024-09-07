Саме час дізнатися, як правильно підготувати лохину до зими для забезпечення її здоров’я і щедрого врожаю наступного року.

Осінь вже близько, і час почати підготовку лохини до зими. Правильні заходи допоможуть кущам пережити морози і забезпечать щедрий врожай наступного року. Ось як правильно підготувати лохину до зими.

Обрізка кущів

Обрізка лохини є важливою частиною осінньої підготовки. В жовтні, після опадання листя, обріжте всі хворі, пошкоджені та старі гілки. Видаліть слабкі і тонкі пагони, залишивши тільки здорові стебла. Це дозволить рослинам зосередити енергію на підтримці життєдіяльності та допоможе підготувати лохину до зими.

Полив та мульчування

Перед першими морозами рясно полийте кущі лохини. Волога допоможе їм витримати зимові холоди. Після поливу замульчуйте землю навколо кущів шаром завтовшки 10-15 см, використовуючи соснову кору, тирсу або сухе листя. Це захистить коріння від промерзання та допоможе підготувати лохину до зими, зберігаючи вологу.

Підживлення

Восени лохина потребує додаткових поживних речовин. Використовуйте калійні добрива, які зміцнюють кореневу систему і підвищують зимостійкість рослин. Уникайте азотних добрив восени, оскільки вони стимулюють ріст нових пагонів, які не встигнуть зміцніти до холодів. Правильне підживлення допоможе ефективно підготувати лохину до зими.

Захист від шкідників та хвороб

Перед настанням холодів обробіть кущі спеціальними фунгіцидами для захисту від грибкових захворювань. Це допоможе уникнути поширення хвороб у зимовий період, коли рослини особливо вразливі. Якісна обробка допоможе додатково підготувати лохину до зими.

Укриття на зиму

В очікуванні суворої зими розгляньте можливість додаткового захисту. Для цього можна використовувати агроволокно або неткані матеріали. Укрийте кущі, залишаючи невеликі отвори для циркуляції повітря, щоб захистити рослини від морозів і вітру, не порушуючи їх природного дихання. Це важлива частина підготовки лохини до зими.

Сніговий покрив

Якщо випаде сніг, використовуйте його для додаткового захисту чагарників. Сніг є природним ізолятором і допомагає захистити кореневу систему від глибокого промерзання. Утрамбуйте сніг навколо кущів, але будьте обережні, щоб не зламати гілки. Це також сприяє ефективній підготовці лохини до зими.

Читайте також:

Це смачніше, ніж окрошка: зірка "Мастер Шеф" дала простий рецепт холодного супу

Ідеальне поєднання: рецепт оригінального салату з морквою по-корейськи та грибами

Готуйте з різними начинками: простий рецепт галети від переможниці "Мастер Шеф" Глінської