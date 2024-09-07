Осінь вже тут, і це означає, що час проводити важливі процедури з деревами у саду. Однією з таких є підживлення плодових дерев осінню. Дізнайтеся, як правильно підживлювати плодові дерева осінню і які добрива використовувати.

Коли слід підживлювати плодові дерева осінню

Експерти рекомендують проводити підживлення плодових дерев осінню у середині жовтня. Однак точний час залежить від кліматичних умов вашого регіону та погоди. Зазвичай орієнтиром є період, коли більшість листя вже опало. У цьому випадку можна приступати до внесення добрив.

Деякі садівники вважають, що найкращий момент для підживлення плодових дерев осінню – це одразу після збору врожаю. Кущі смородини, малини, а також ранні сорти слив і аличі удобрюють з серпня до перших заморозків. Пізні сорти груш і яблук потребують підживлення наприкінці вересня або жовтні.

Як правильно підживлювати плодові дерева осінню

Щоб ефективно підживлювати плодові дерева осінню, використовуйте калійно-фосфорні мінеральні добрива. Важливо дотримуватися рекомендацій щодо дозування, зазначених на упаковці.

Ось кілька порад для осіннього підживлення плодових дерев:

На важких суглинках дозу добрив слід зменшити на 10-20%, а на легких піщаних — збільшити на 20%, оскільки мікроелементи швидше вимиваються.

Визначте кількість гранульованих добрив за принципом: одна-дві столові ложки на квадратний метр площі під кроною.

Органічні добрива

При підживленні плодових дерев осінню також можна використовувати органічні добрива. Рекомендується вносити лише повністю перепрілу органіку в пристовбурні кола під час перекопування ґрунту. Після внесення добрив ґрунт слід замульчувати сіном чи іншими матеріалами. Гній повинен полежати не менше трьох років перед використанням як добриво. Молодим деревам потрібно 3-4 відра органіки, дорослим – 5-8 відер, а плодовим кущам – 1-2 відра. Добрива потрібно рівномірно розподілити по ґрунту і після цього розпушити або злегка перекопати землю.

Дотримуючи ці рекомендації, ви забезпечите своїм деревам здоровий ріст і гарний урожай у наступному сезоні, правильно підживлюючи плодові дерева осінню.

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