Осень уже здесь, и это означает, что пора проводить важные процедуры с деревьями в саду .Одной из таковых является подкормка плодовых деревьев осенью. Узнайте, как правильно подкармливать плодовые деревья осенью и какие удобрения использовать.

Когда следует подкармливать плодовые деревья осенью

Эксперты рекомендуют проводить подкормку плодовых деревьев осенью в середине октября. Однако точное время зависит от погодных условий вашего региона. Обычно ориентиром является период, когда большинство листьев уже опали. В этом случае можно приступать к внесению удобрений.

Некоторые садоводы считают, что лучший момент для подкормки плодовых деревьев осенью – сразу после сбора урожая. Кусты смородины, малины, а также ранние сорта слив и алычи удобряют с августа до первых заморозков. Поздние сорта груш и яблок нуждаются в подкормке в конце сентября или октябре.

Как правильно подкармливать плодовые деревья осенью

Чтобы эффективно подпитывать плодовые деревья осенью, используйте калийно-фосфорные минеральные удобрения. Важно соблюдать рекомендации по дозировке, указанные на упаковке.

Вот несколько советов для осенней подкормки плодовых деревьев:

На тяжелых суглинках дозу удобрений следует снизить на 10-20%, а на легких песчаных - увеличить на 20%, поскольку микроэлементы быстрее вымываются.

Определите количество гранулированных удобрений по принципу: одна-две столовые ложки на квадратный метр площади под кроной.

Органические удобрения

При подкормке плодовых деревьев осенью можно использовать органические удобрения. Рекомендуется вносить только полностью перепревшую органику в приствольные круги при перекапывании почвы. После внесения удобрений почву следует замульчировать сеном или другими материалами. Навоз должен полежать не менее трех лет перед использованием в качестве удобрения. Молодым деревьям нужно 3-4 ведра органики, взрослым – 5-8 ведер, а плодовым кустам – 1-2 ведра. Удобрения нужно равномерно распределить по грунту и после этого разрыхлить или слегка перекопать землю.

Следуя этим рекомендациям, вы обеспечите своим деревьям здоровый рост и хороший урожай в следующем сезоне, правильно подкармливая плодовые деревья осенью.

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