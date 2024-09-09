Гороскоп Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку на 9 вересня.

До вашої уваги пропонується гороскоп на одній карті Таро для всіх знаків зодіаку на 9 вересня з прогнозом з використанням нумерології та астрології.

Що принесе день вашому знаку зодіаку? Читайте далі.

Розклад Таро на одну карту за знаком зодіаку на 9 вересня:

Овен (21 березня - 19 квітня)

Карта Таро: Вісімка Кубків, перевернута

Щоправда в тому, що пристрасть – це складне явище.

У вас так багато справ, які ви хотіли б зробити, але коли вам кажуть, що вам потрібно зосередитися лише на чомусь одному, це може призвести до внутрішніх конфліктів.

Ви готові до більшого, але навіть вам, Овну, необхідно контролювати свою енергію, щоб ви могли виконати одну справу добре та швидко.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Вісімка Мечів

Вам судилося зробити великі справи, Телець, тому коли ви відчуваєте, що стіни життя насуваються на вас, ви хочете боротися з ними всіма силами.

Вас не навчили мислити дрібно, тому корисно чинити опір обставинам у вашому житті, які вас стримують. Наполягайте!

Близнюки (21 травня - 20 червня)

Карта Таро: Імператриця

Ви все більше і більше співналаштовуєтеся зі своєю внутрішньою красою, і в результаті ви відчуваєте величезне бажання розвивати свої стосунки з любов'ю та добротою.

По-своєму, люба, ти допомагаєш іншим навчитися любити без необхідності контролювати. Це чудово.

Рак (21 червня - 22 липня)

Карта Таро: Дев'ятка Меч, перевернута

Хтось може говорити з двох сторін, і вірити його обіцянкам може бути помилкою.

Вам не захочеться вкладати всю свою віру у відносини, які виявилися проблемними.

Твердо дотримуйтесь своєї рішучості не робити того, що суперечить вашому здоровому глузду.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Карта Таро: Лицар Жезлов

Плани подорожей потрібно складати найближчим часом. Ви готові вирушити в дорогу та дослідити світ.

Оновіть чи підготуйте свій паспорт. Навіть якщо грошей у вас зараз немає, запрошення чи можливість скоро з'являться.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

Карта Таро: П'ятірка Меч, перевернута

Немає нічого кращого, ніж залишити важкі часи позаду.

Навіть якщо ви вступаєте в новий етап свого життя, ви все одно можете прокидатися з думкою про те, що підлога піде у вас з-під ніг.

Ви навіть можете думати, що погане повернеться, але це лише ваш страх. Ви стільки всього пережили. Життя продовжується, і вам теж слід продовжувати.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Колесо Фортуни

Не сумнівайтеся, Терези, вершки завжди піднімаються нагору. Ви чудово справляєтесь на роботі. Ви на висоті.

Навіть якщо ви обладнаєтеся, негативні моменти обернуться для вас позитивом. Життя та робота завжди конфліктують, але ви робите речі так, як потрібно.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Лицар Кубків, перевернута

Чесно кажучи, Скорпіоне, вам потрібно побачити ситуацію, не приймаючи все близько до серця.

Ви можете бути повністю залучені до процесу, але це не означає, що якщо хтось щось упустив, він зробив це навмисно, щоб збити вас з курсу.

Цього разу йдеться не про вас, тому постарайтеся не захоплюватись проблемою більше, ніж потрібно.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Диявол, перевернута

Ланцюг залежності розривається, і починається він із вас.

Згодом ви стаєте мудрішими і сильнішими, тому що вчитеся розуміти, що саме вас рухає, і тому можете уникати спокус, які підставляли вас у минулому.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Туз Жезлов, перевернута

Не всі точно знають, що вони хочуть робити зі своїм часом або навіть своїм життям.

Вам може не подобатися ідея займатися лише чимось одним і лише цим. Ви різнобічна особистість, тому, звичайно, ви хочете, щоб ваш життєвий досвід відображав вас цілісну особистість.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Ієрофант

Правила такі, якими вони є. Важко щось міняти, коли все не на одній хвилі.

Вам потрібно повільно впроваджувати те, що ви бажаєте бачити у майбутньому, і хто знає? Можливо, вам пощастить, якщо ви досягнете свого.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Король Пентаклей

Вам не подобається брати ситуацію під контроль, але цього разу вам потрібно зробити це. Володіння стане ключем до успіху.

Можливо, вам некомфортно відстоювати свої права таким чином, але Риби, як тільки дискомфорт залишиться позаду, ви будете дуже раді, що зробили це.

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