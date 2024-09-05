Четыре знака зодиака оказались втянуты в кармические циклы, которые сохраняются с 2008 года.

К счастью, Плутон вновь войдет в знак Козерога 1 сентября и останется в этом знаке до 19 ноября 2024 года, когда планета трансформации и внутренней силы вновь войдет в Водолей.

4 знака зодиака завершат 16-летний кармический цикл до конца 2024 года:

1. Овен

Плутон в Козероге, возможно, ощущался ограничивающим, пока вы продолжали сталкиваться с лидерами и теми, кто занимал руководящие должности. Но теперь вы, возможно, стали тем, кто командует, или готовы взять на себя роль власти. Тем не менее, Плутон в Козероге научил вас многому в дипломатии, даже если вы отказываетесь использовать эту тактику в своей повседневной жизни. Но лидерство не ограничивается работой или учебой — вы также могли научиться быть лидером дома.

Теперь все кажется более управляемым, поскольку вы готовитесь к еще одной битве, в которой вы, несомненно, победите. Однако, возможно, наконец-то настало время, когда вы примете более дипломатичный подход, чтобы завоевать друзей и врагов. Вы завоевываете уважение окружающих, и на этот раз вам нужно научиться отпускать незрелую и мятежную сторону , чтобы вы могли приветствовать более мудрую, терпеливую и готовую к сотрудничеству версию себя.

2. Рак

Определяющим маркером этого транзита является то, как вы научились становиться более независимыми благодаря предыдущему опыту отношений. Возвращение Плутона в Козерог — это урок того, как защита ваших границ позволит вам подняться. Ваша способность любить, вероятно, выросла и развилась за последние 16 лет. Прямо сейчас вы можете быть с кем-то, кто представляет энергию, которую вы ищете в партнере. Но если вы одиноки, вы, возможно, не захотите идти на компромисс или соглашаться на меньшее.

3. Весы

Прежде чем увидеть, как ваши романтические связи меняются через Плутон в Водолее, вы возвращаетесь к размышлениям о тех определяющих моментах во время пребывания Плутона в Козероге, которые были связаны с вашим фундаментом и корневой системой. Последние 16 лет помогли вам взять на себя больше ответственности, что, возможно, позволило вам обрести мастерство в руководстве.

На эмоциональном уровне Плутон в Козероге, возможно, сделал вас более эмоционально разумным и духовно связанным. Плутон заставил вас раскрыть тайны и историю, связанные с домом, позволив вам учиться и исследовать, транзит, который мог сделать вас более сострадательным и готовым заботиться о других.

4. Козерог

С Плутоном, снова входящим в ваш знак, ваша личность станет темой этого транзита, поскольку ваша эволюция за последние 16 лет была очевидна, поскольку планета трансформации могла помочь вам почувствовать себя более сильным и гордиться собой. Кто вы, что вы отпустили, и как вы выросли и обрели свою силу за последние несколько лет, будет в центре внимания во время этого транзита.

Развитие лучших отношений с окружающими людьми и большая готовность слушать могут пойти вам на пользу.

Последние новости Украины:

Камни знаков Зодиака и их значения: узнайте, что принесет вам удачу.

Какие знаки Зодиака легко влюбляются: кого назвали астрологи.

Астролог напугал прогнозом относительно войны в Украине в 2024-м: наступление на еще три области.