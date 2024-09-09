Вашему вниманию предлагается гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 9 сентября с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.
Что принесет этот день вашему знаку зодиака? Читайте дальше.
Расклад Таро на одну карту по знаку зодиака на 9 сентября:
Овен (21 марта - 19 апреля)
Карта Таро: Восьмерка Кубков, перевернутая
Правда в том, что страсть – это сложное явление.
У вас так много дел, которые вы хотели бы сделать, но когда вам говорят, что вам нужно сосредоточиться только на чем-то одном, это может привести к внутренним конфликтам.
Вы готовы к большему, но даже вам, Овну, необходимо контролировать свою энергию, чтобы вы могли выполнить одно дело хорошо и быстро.
Телец (20 апреля - 20 мая)
Карта Таро: Восьмерка Мечей
Вам суждено совершить великие дела, Телец, поэтому, когда вы чувствуете, что стены жизни надвигаются на вас, вы хотите бороться с ними всеми силами.
Вас не научили мыслить мелко, поэтому полезно сопротивляться обстоятельствам в вашей жизни, которые вас сдерживают. Упорствуйте!
Близнецы (21 мая - 20 июня)
Карта Таро: Императрица
Вы все больше и больше сонастраиваетесь со своей внутренней красотой, и в результате вы чувствуете огромное желание развивать свои отношения с любовью и добротой.
По-своему, мило, ты помогаешь другим научиться любить без необходимости контролировать. Это прекрасно.
Рак (21 июня - 22 июля)
Карта Таро: Девятка Мечей, перевернутая
Кто-то может говорить с двух сторон, и верить его обещаниям может быть ошибкой.
Вам не захочется вкладывать всю свою веру в отношения, которые оказались проблемными.
Твердо придерживайтесь своей решимости не делать того, что противоречит вашему здравому смыслу.
Лев (23 июля - 22 августа)
Карта Таро: Рыцарь Жезлов
Планы путешествий нужно составлять в ближайшее время. Вы готовы отправиться в путь и исследовать мир.
Обновите или подготовьте свой паспорт. Даже если денег у вас сейчас нет, приглашение или возможность скоро появятся.
Дева (23 августа - 22 сентября)
Карта Таро: Пятерка Мечей, перевернутая
Нет ничего лучше, чем наконец-то оставить трудные времена позади.
Даже если вы вступаете в новый этап своей жизни, вы все равно можете просыпаться с мыслью о том, что пол уйдет у вас из-под ног.
Вы даже можете думать, что плохое вернется, но это всего лишь ваш страх. Вы столько всего пережили. Жизнь продолжается, и вам тоже следует продолжать.
Весы (23 сентября - 22 октября)
Карта Таро: Колесо Фортуны
Не сомневайтесь, Весы, сливки всегда поднимаются наверх. Вы отлично справляетесь на работе. Вы на высоте.
Даже если вы облажаетесь, негативные моменты обернутся для вас позитивом. Жизнь и работа всегда конфликтуют, но вы делаете вещи так, как нужно.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Карта Таро: Рыцарь Кубков, перевернутая
Честно говоря, Скорпион, вам нужно увидеть ситуацию, не принимая все близко к сердцу.
Вы можете быть полностью вовлечены в процесс, но это не значит, что если кто-то что-то упустил, он сделал это намеренно, чтобы сбить вас с курса.
На этот раз речь идет не о вас, поэтому постарайтесь не увлекаться проблемой больше, чем необходимо.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Карта Таро: Дьявол, перевернутая
Цепь зависимости разрывается, и начинается она с вас.
Со временем вы становитесь мудрее и сильнее, потому что учитесь понимать, что именно вас движет, и поэтому можете избегать искушений, которые подставляли вас в прошлом.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Карта Таро: Туз Жезлов, перевернутая
Не все точно знают, что они хотят делать со своим временем или даже со своей жизнью.
Вам может не нравиться идея заниматься только чем-то одним и только этим. Вы разносторонняя личность, поэтому, конечно, вы хотите, чтобы ваш жизненный опыт отражал вас — целостную личность.
Водолей (20 января - 18 февраля)
Карта Таро: Иерофант
Правила такие, какие они есть. Трудно что-то менять, когда все не на одной волне.
Вам нужно медленно внедрять то, что вы хотите видеть в будущем, и кто знает? Возможно, вам повезет, если вы добьетесь своего.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Карта Таро: Король Пентаклей
Вам не нравится брать ситуацию под контроль, но в этот раз вам нужно это сделать. Владение станет ключом к вашему успеху.
Возможно, вам некомфортно отстаивать свои права таким образом, но, Рыбы, как только дискомфорт останется позади, вы будете очень рады, что сделали это.
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