Гороскоп Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 9 сентября.

Вашему вниманию предлагается гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 9 сентября с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Что принесет этот день вашему знаку зодиака? Читайте дальше.

Расклад Таро на одну карту по знаку зодиака на 9 сентября:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Восьмерка Кубков, перевернутая

Правда в том, что страсть – это сложное явление.

У вас так много дел, которые вы хотели бы сделать, но когда вам говорят, что вам нужно сосредоточиться только на чем-то одном, это может привести к внутренним конфликтам.

Вы готовы к большему, но даже вам, Овну, необходимо контролировать свою энергию, чтобы вы могли выполнить одно дело хорошо и быстро.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Восьмерка Мечей

Вам суждено совершить великие дела, Телец, поэтому, когда вы чувствуете, что стены жизни надвигаются на вас, вы хотите бороться с ними всеми силами.

Вас не научили мыслить мелко, поэтому полезно сопротивляться обстоятельствам в вашей жизни, которые вас сдерживают. Упорствуйте!

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Императрица

Вы все больше и больше сонастраиваетесь со своей внутренней красотой, и в результате вы чувствуете огромное желание развивать свои отношения с любовью и добротой.

По-своему, мило, ты помогаешь другим научиться любить без необходимости контролировать. Это прекрасно.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Девятка Мечей, перевернутая

Кто-то может говорить с двух сторон, и верить его обещаниям может быть ошибкой.

Вам не захочется вкладывать всю свою веру в отношения, которые оказались проблемными.

Твердо придерживайтесь своей решимости не делать того, что противоречит вашему здравому смыслу.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Рыцарь Жезлов

Планы путешествий нужно составлять в ближайшее время. Вы готовы отправиться в путь и исследовать мир.

Обновите или подготовьте свой паспорт. Даже если денег у вас сейчас нет, приглашение или возможность скоро появятся.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Пятерка Мечей, перевернутая

Нет ничего лучше, чем наконец-то оставить трудные времена позади.

Даже если вы вступаете в новый этап своей жизни, вы все равно можете просыпаться с мыслью о том, что пол уйдет у вас из-под ног.

Вы даже можете думать, что плохое вернется, но это всего лишь ваш страх. Вы столько всего пережили. Жизнь продолжается, и вам тоже следует продолжать.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Колесо Фортуны

Не сомневайтесь, Весы, сливки всегда поднимаются наверх. Вы отлично справляетесь на работе. Вы на высоте.

Даже если вы облажаетесь, негативные моменты обернутся для вас позитивом. Жизнь и работа всегда конфликтуют, но вы делаете вещи так, как нужно.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Рыцарь Кубков, перевернутая

Честно говоря, Скорпион, вам нужно увидеть ситуацию, не принимая все близко к сердцу.

Вы можете быть полностью вовлечены в процесс, но это не значит, что если кто-то что-то упустил, он сделал это намеренно, чтобы сбить вас с курса.

На этот раз речь идет не о вас, поэтому постарайтесь не увлекаться проблемой больше, чем необходимо.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Дьявол, перевернутая

Цепь зависимости разрывается, и начинается она с вас.

Со временем вы становитесь мудрее и сильнее, потому что учитесь понимать, что именно вас движет, и поэтому можете избегать искушений, которые подставляли вас в прошлом.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Туз Жезлов, перевернутая

Не все точно знают, что они хотят делать со своим временем или даже со своей жизнью.

Вам может не нравиться идея заниматься только чем-то одним и только этим. Вы разносторонняя личность, поэтому, конечно, вы хотите, чтобы ваш жизненный опыт отражал вас — целостную личность.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Иерофант

Правила такие, какие они есть. Трудно что-то менять, когда все не на одной волне.

Вам нужно медленно внедрять то, что вы хотите видеть в будущем, и кто знает? Возможно, вам повезет, если вы добьетесь своего.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Король Пентаклей

Вам не нравится брать ситуацию под контроль, но в этот раз вам нужно это сделать. Владение станет ключом к вашему успеху.

Возможно, вам некомфортно отстаивать свои права таким образом, но, Рыбы, как только дискомфорт останется позади, вы будете очень рады, что сделали это.

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