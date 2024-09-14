Погода буде мінливою, з короткочасними дощами і можливими грозами.

14 вересня 2024 року Україні варто готуватися до дощів, які накриють більшість території країни.

Як повідомляють синоптики Укргідрометцентру, погода буде мінливою, з короткочасними дощами і можливими грозами.

Термометри покажуть від +23 до +28°C вдень, але в східних і північно-східних областях температура буде дещо нижчою — від +20 до +25°C.

У той же час в Києві очікується мінлива хмарність, яка принесе короткочасний дощ і грозу. Температура вночі в столиці буде коливатися між +12 і +14°C, а вдень підніметься до +24-26°C.

В області ситуація подібна — нічна температура коливатиметься від +9 до +14°C, а вдень від +23 до +28°C.

Зокрема, синоптики попереджають про сильні дощі, грози та затоплення, що прогнозуються внаслідок опадів.

"14 вересня в Карпатах та на Закарпатті сильні дощі (IІ рівень небезпечності, помаранчевий)", - попереджають синоптики.

Раніше Politeka писала, що з 11 вересня в Україні очікуються дощі та легке похолодання, яке принесе атмосферний фронт. Зазначалося, що невелике зниження температури, характерне для осені, охопить більшість регіонів, окрім Сходу.



Окрім цього, згідно з попередніми даними синоптиків, до 16 вересня в Україні очікуються дощі з грозами в більшості регіонів.

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