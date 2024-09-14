Погода будет изменчивой, с кратковременными дождями и возможными грозами.

14 сентября 2024 года Украине следует готовиться к дождям, которые покроют большинство территории страны.

Как сообщают синоптики Укргидрометцентра, погода будет изменчивой, с кратковременными дождями и возможными грозами.

Термометры покажут от +23 до +28°C днем, но в восточных и северо-восточных областях температура будет несколько ниже от +20 до +25°C.

В то же время, в Киеве ожидается переменная облачность, которая принесет кратковременный дождь и грозу. Температура ночью в столице будет колебаться от +12 до +14°C, а днем ​​поднимется до +24-26°C.

В области ситуация схожая — ночная температура будет колебаться от +9 до +14°C, а днем ​​от +23 до +28°C.

В частности, синоптики предупреждают о сильных дождях, грозах и затоплениях, которые прогнозируются в результате осадков.

"14 сентября в Карпатах и ​​на Закарпатье сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый)", - предупреждают синоптики.

Ранее Politeka писала, что с 11 сентября в Украине ожидается дождь и легкое похолодание, которое принесет атмосферный фронт. Отмечалось, что небольшое понижение температуры, характерное для осени, охватит большинство регионов, кроме Востока.



Кроме этого, по предварительным данным синоптиков, до 16 сентября в Украине ожидаются дожди с грозами в большинстве регионов.

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