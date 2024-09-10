З 11 вересня в Україні очікується дощі та легке похолодання, яке принесе атмосферний фронт, що охопить більшість регіонів, окрім Сходу.

У перші дні цього тижня погода в Україні залишиться теплою і сухою. Але з 11 вересня внаслідок атмосферних фронтів можливе невелике похолодання та дощі.

Діана Кривобок, синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру, поділилася прогнозом погоди на найближчі дні.

Прогноз на 10-11 вересня

У вівторок, 10 вересня, опадів в Україні не передбачається, за винятком Закарпаття, де вдень можливі короткочасний дощ і гроза на Прикарпатті.

У середу, 11 вересня, дощі охоплять усю територію країни, окрім Сходу.

Температура в західних областях: вночі +9-15°C, вдень +19-25°C;

На решті території: вночі +15-21°C (в північних областях 10 вересня +10-15°C), вдень +23-29°C. З 11 вересня очікується, що дощі й невелике похолодання проникнуть в Україну, оскільки атмосферний циклон, що сформувався над Європою, буде рухатися на схід, – зазначає Діана Кривобок.

Вона додала, що вже 10-11 вересня західні області будуть під впливом цього циклону, а центральні та частково північні – з 11 числа.

Консультативний прогноз погоди на 12-16 вересня

Прогноз на найближчі дні ще уточнюватиметься, але згідно з попередніми даними, з 12 по 16 вересня очікуються дощі з грозами в більшості регіонів.

Короткочасні опади з грозами можливі 12 вересня у північній частині, 13-16 вересня – у західній та південно-західній, а 14 вересня – у північних і центральних областях.

На решті території опадів не очікується.

Температура в західних та північних регіонах: вночі +9-15°C, вдень +18-24°C.

В інших областях: вночі +13-19°C, вдень до +22-28°C.

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