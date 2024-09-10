С 11 сентября в Украине ожидается дождь и легкое похолодание, которое принесет атмосферный фронт, который охватит большинство регионов, кроме Востока.

В первые дни на этой неделе погода в Украине останется теплой и сухой. Но с 11 сентября в результате атмосферных фронтов возможно небольшое похолодание и дожди.

Диана Кривобок, синоптикиня Украинского гидрометеорологического центра, поделилась прогнозом погоды на ближайшие дни.

Прогноз на 10-11 сентября

Во вторник, 10 сентября, осадков в Украине не предполагается, за исключением Закарпатья, где днем ​​возможны кратковременный дождь и гроза в Прикарпатье.

В среду, 11 сентября, дожди охватят всю территорию страны, кроме Востока.

Температура в западных областях: ночью +9-15°C, днем ​​+19-25°C;

На остальной территории: ночью +15-21°C (в северных областях 10 сентября +10-15°C), днем ​​+23-29°C. С 11 сентября ожидается, что дожди и небольшое похолодание проникнут в Украину, поскольку сформировавшийся над Европой атмосферный циклон будет двигаться на восток, – отмечает Диана Кривобок.

Она добавила, что уже 10-11 сентября западные области будут под влиянием этого циклона, а центральные и частично северные – с 11 числа.

Консультативный прогноз погоды на 12-16 сентября.

Прогноз на ближайшие дни будет еще уточняться, но согласно предварительным данным, с 12 по 16 сентября ожидаются дожди с грозами в большинстве регионов.

Кратковременные осадки с грозами возможны 12 сентября в северной части, 13-16 сентября – в западной и юго-западной, а 14 сентября – в северных и центральных областях.

На остальной территории осадков не ожидается.

Температура в западных и северных регионах: ночью +9-15°C, днем ​​+18-24°C.

В других областях: ночью +13-19°C, днем ​​до +22-28°C.

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