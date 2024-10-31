Якщо ви хочете, щоб ваш виноград успішно перезимував, дотримуйтесь цих простих, але ефективних порад.

Холодні зимові місяці можуть стати справжнім випробуванням для винограду, але досвідчені виноградарі знають, як підготувати цю примхливу рослину до зимових холодів.

Виноград має два найуразливіші періоди: під час хвороб та зимівлі. Щоб уберегти рослину, важливо зробити кілька кроків. Перш ніж захищати лози укриттям, виноградники потребують належного підживлення. Восени рослинам необхідні калій і фосфор, що сприяють зміцненню пагонів і закладанню плодових бруньок на наступний рік. Найкраще використовувати золу або монокалійфосфат, які легко засвоюються рослиною.

Пізньої осені не забувайте про полив. Якісний полив допоможе винограду легше пережити зиму, адже навіть у стані спокою рослини продовжують споживати вологу.

Що стосується укриття, якщо ваш виноград регулярно підмерзає, слід використовувати агроволокно високої щільності. Якщо ж зима обіцяє бути дощовою, краще відмовитися від укриття, щоб уникнути затоплення. Синтепон є ще одним чудовим варіантом, проте його варто накривати плівкою, щоб уникнути намокання.

Для винограду на шпалерах надійним методом є прикопування. Лозу можна помістити в траншею, зафіксувати та засипати землею на 10-15 см. Цей простий спосіб забезпечить захист навіть для найпримхливіших сортів винограду.

Завдяки цим порадам, ваш виноград зможе впевнено перезимувати і порадувати вас врожаєм наступного сезону!

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