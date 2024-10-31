Холодні зимові місяці можуть стати справжнім випробуванням для винограду, але досвідчені виноградарі знають, як підготувати цю примхливу рослину до зимових холодів.
Виноград має два найуразливіші періоди: під час хвороб та зимівлі. Щоб уберегти рослину, важливо зробити кілька кроків. Перш ніж захищати лози укриттям, виноградники потребують належного підживлення. Восени рослинам необхідні калій і фосфор, що сприяють зміцненню пагонів і закладанню плодових бруньок на наступний рік. Найкраще використовувати золу або монокалійфосфат, які легко засвоюються рослиною.
Пізньої осені не забувайте про полив. Якісний полив допоможе винограду легше пережити зиму, адже навіть у стані спокою рослини продовжують споживати вологу.
Що стосується укриття, якщо ваш виноград регулярно підмерзає, слід використовувати агроволокно високої щільності. Якщо ж зима обіцяє бути дощовою, краще відмовитися від укриття, щоб уникнути затоплення. Синтепон є ще одним чудовим варіантом, проте його варто накривати плівкою, щоб уникнути намокання.
Для винограду на шпалерах надійним методом є прикопування. Лозу можна помістити в траншею, зафіксувати та засипати землею на 10-15 см. Цей простий спосіб забезпечить захист навіть для найпримхливіших сортів винограду.
Завдяки цим порадам, ваш виноград зможе впевнено перезимувати і порадувати вас врожаєм наступного сезону!
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