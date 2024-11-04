Багато хто вважає, що смородина невибаглива, але рослини, які ростуть поряд із нею можуть вплинути на її розвиток і врожай.

Для отримання щедрого врожаю смородини необхідно не лише правильньно посадити кущі, але й врахувати, які рослини можуть стати для них поганими сусідами.

Одним із перших небажаних сусідів для чорної смородини є аґрус. Ці дві культури можуть перетворити ваш сад на справжнє поле битви з небезпечними шкідниками. Аґрус, притягуючи небажаних комах, стає справжнім хабом для різних паразитів, які можуть атакувати як аґрус, так і смородину.

Не менш небезпечним сусідом є обліпиха. Це рослина може стати серйозним конкурентом для смородини, адже обидві мають розвинену кореневу систему, яка конкурує за поживні елементи. У результаті смородина може залишитися без необхідних ресурсів, що позначиться на її врожайності.

Ялівець також не рекомендується саджати поруч зі смородиною, адже іржа, яку він поширює, може серйозно зашкодити кущам. Це захворювання вражає листя смородини, що призводить до зниження її продуктивності.

Малина — ще один «поганий сусід». Розгалужена коренева система малини забирає всі живильні елементи з ґрунту, а її агресивний ріст може суттєво затінити смородину, що призведе до зниження врожайності.

Не можна забувати і про грушу. Це дерево також активно поглинає живильні речовини, тому його слід висаджувати на безпечній відстані від смородини.

Отже перед посадкою смородини варто враховувати не лише індивідуальні характеристики рослин, але й їхню взаємодію між собою. Гарного вам врожаю!

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