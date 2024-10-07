Петрушка, посіяна восени, може стати чудовим доповненням до вашого столу, якщо дотримуватися всіх рекомендацій щодо посіву.

Посадка петрушки восени дозволяє отримати перший врожай на 2-3 тижні раніше, ніж зазвичай.

Це значна перевага, адже свіжу зелень завжди хочеться мати під рукою. Проте такий підхід має свої ризики. Наприклад, якщо осінь буде теплою, насіння може проклюнутися, а при перших морозах загинути. Тому важливо вміти вгадати час посіву.

Оптимальний період для посіву петрушки — з середини жовтня до середини листопада. Основна умова — це наявність нічних заморозків, коли температура опускається до -2-3°C, а земля покривається кіркою. У цей момент можна без побоювань садити насіння.

Перш ніж садити петрушку, важливо вибрати правильну ділянку. Найкраще, щоб це були місця, де раніше росли цибуля, картопля, помідори або капуста. Також важливо, щоб обрана ділянка взимку була покрита снігом, але залишалася сонячною і припіднятою.

Перед посівом рекомендовано підживити грядку перегноєм, щоб забезпечити рослинам належне харчування. Для посіву необхідно: зробити борозенки глибиною приблизно 3 см; вибрати найбільші насіння і сіяти їх у 2 рази більше, ніж зазначено на упаковці, оскільки не все насіння зійде; засипати грядки землею з піском і торфом.

Не слід замочувати насіння перед посівом чи поливати грядки. Якщо насіння швидко зійде, воно може загинути під впливом морозів. Накриття грядок також не рекомендується, адже це може створити умови для передчасного проростання.

Основний ризик, пов’язаний із осіннім посівом, — це непередбачувані погодні умови. Аномальні похолодання чи теплі осінні дні можуть призвести до того, що насіння не переживе зимових морозів. Тому, аби максимально знизити ризики, варто ретельно стежити за прогнозами погоди і коригувати свої дії відповідно до них.

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