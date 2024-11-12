До вашої уваги пропонується гороскоп на одній карті Таро для всіх знаків зодіаку на 13 листопада з прогнозом з використанням нумерології та астрології.

Згідно з гороскопом за картами Таро, на цей день поставлено багато, і не тільки для одного або двох знаків зодіаку, але і для всіх нас загалом.

Що принесе гороскоп на одній карті Таро вашому знаку зодіаку? Читайте далі.

Подивіться, що приготував для вас Всесвіт. Дізнайтеся, що принесе вам щоденне ворожіння на картах Таро для знаку зодіаку на 13 листопада.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: сторінка пентаклів

Ти почуваєшся спустошеним, Овен, і це зрозуміло. Ти проходиш через безліч випробувань. Вони важкі, але також допоможуть тобі стати тим, ким ти хочеш бути.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Справедливість, перевернута

У тебе не було особливих варіантів, Телець, тому ти зробив найкраще з того, що ти мав. Тут немає місця для самоосуду. Все відбувається з якоїсь причини, і врешті-решт тобі доведеться прийняти карти, які тобі здали.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Двійка Жезлов, перевернута

Сім'я може зрадити вас, Близнюки, і це сумно. Але не дозволяйте цьому зробити вас нещасними. Зараз вам боляче, але невдовзі ви знайдете друзів, які замінять те, що ви втратили. Це поворот сторінки. Прочитайте наступний розділ історії вашого життя. Ви побачите.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Сімка Меч, перевернута

Будь ласкавий з собою, Раку. Ти занадто милий, щоб залишатися в цьому становищі надто довго. Гарні речі дійсно трапляються з добрими людьми. Ти побачиш, що коли ти маєш рацію з всесвіту, все рухається в правильному порядку.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Трійка Меч, перевернута

Будьте вдячні, що ви втратили. Тут є місце для чогось нового. Тут є щось найкраще для вас. У вас є велика можливість зробити мудріший вибір. Ваші можливості безмежні.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Зірка, перевернута

Настав час святкувати молитви, на які було дано відповідь. Відпустіть занепокоєння. Відмовтеся від потреби контролювати. Ви попросили допомоги у всесвіті, і тепер все почне відбуватися на вашу користь.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Десятка Кубків, перевернута

Ти переживаєш темну ніч душі, і важко побачити світло. Ти можеш не побачити його найближчим часом, але знай, що навіть у ці темні моменти треба мати віру, і всесвіт бачить, як ти сяєш яскраво, наче зірка.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Трійка Пентаклей, перевернута

Вам не потрібно чи не хочеться нової пригоди. Прямо зараз дотримуйтесь того, що у вас є, і зосередьтеся на цілях. Іноді корисно мати рутину. Нудно і просто може бути не весело, але це відповідає вашим цілям зараз.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Суд

Не сумнівайтеся у собі. У вашому житті є люди, які поряд з вами через своє кохання.

Чи не відштовхуйте друзів, які хочуть вас бачити. Плануйте зустрічі. Насолоджуйтесь. Веселіться.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Король Жезлов, перевернута

Майте співчуття до інших, включаючи себе. Збережіть свій гнів або зневагу для того, хто цього заслуговує. Ви знаєте, що прощення важливе. Вибачте себе.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Сімка Кубків

Нехай ваші почуття скажуть вам, що вам потрібно знати. Не заглушайте свій внутрішній голос соціальними мережами або надто великою кількістю телебачення та радіо. Дослухайтеся до звуку тиші. Це двері до голосу вашої душі.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Трійка Жезлов

Втрачена надія не відкладається надто довго. Вона відроджується та стає формою творчості. Ви прекрасна людина, яка має багато талантів і навичок. Усвідомте це у собі. Будьте відкриті з того, що може бути для вас зараз і завжди.

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