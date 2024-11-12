13 листопада за новим церковним календарем православні українці згадують святителя Іоанна Златоуста, архієпископа Константинопольського.
13 листопада, а 26 листопада за старим стилем - день пам'яті святителя Іоанна Златоуста, автора багатьох богословських та аскетичних праць, проповідника та людина, яка відзначилася добрими справами.
Церковне свято 13 листопада за старим стилем – день пам'яті Никодима та Спиридона Печерських.
Раніше наші пращури 13 листопада вранці йшли до церкви і молилися Іоанну Золотоусту.
Після храму люди ліпити пельмені, існувало повір'я, що чим більше наліпиш і з'їж, тим щасливішим і успішнішим буде наступний рік.
Також у народі цей час називали пельменною часом.
Що заборонено робити у Церковне свято 13 листопада:
Не кажіть поганих слів і не ображайте людей, якщо не хочете, щоб прийшла біда.
На Церковне свято 13 листопада приборкуйте гнів і вчитеся прощати, сваритися цього дня категорії не можна.
У випадку, якщо ви пліткуватимете і засуджуватимете людей, або вживатимете нецензурну лексику - від вас відвернеться успіх.
Народні прикмети на 13 листопада:
Йде дощ у цей день - наступного року буде багатий урожай.
У печі вугілля яскраво тліє – буде погана погода.
Вдень поривчастий вітер, надвечір затих - буде потепління.
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