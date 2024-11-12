Дізнайтесь, яке сьогодні свято відзначають віруючі 13 листопада, що категорично заборонено робити цього дня.

13 листопада за новим церковним календарем православні українці згадують святителя Іоанна Златоуста, архієпископа Константинопольського.

13 листопада, а 26 листопада за старим стилем - день пам'яті святителя Іоанна Златоуста, автора багатьох богословських та аскетичних праць, проповідника та людина, яка відзначилася добрими справами.

Церковне свято 13 листопада за старим стилем – день пам'яті Никодима та Спиридона Печерських.

Раніше наші пращури 13 листопада вранці йшли до церкви і молилися Іоанну Золотоусту.

Після храму люди ліпити пельмені, існувало повір'я, що чим більше наліпиш і з'їж, тим щасливішим і успішнішим буде наступний рік.

Також у народі цей час називали пельменною часом.

Що заборонено робити у Церковне свято 13 листопада:

Не кажіть поганих слів і не ображайте людей, якщо не хочете, щоб прийшла біда.

На Церковне свято 13 листопада приборкуйте гнів і вчитеся прощати, сваритися цього дня категорії не можна.

У випадку, якщо ви пліткуватимете і засуджуватимете людей, або вживатимете нецензурну лексику - від вас відвернеться успіх.

Народні прикмети на 13 листопада:

Йде дощ у цей день - наступного року буде багатий урожай.

У печі вугілля яскраво тліє – буде погана погода.

Вдень поривчастий вітер, надвечір затих - буде потепління.

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