Варто зазначити, що цей рахунок не може бути використаний для бізнес-операцій чи професійної діяльності.

Відомо, які згоди надають українці, відкриваючи карту “Національний кешбек”, і які можливі наслідки це має.

Про це пише “Слово і діло”.

Ризики, пов’язані з відкриттям карти "Національний кешбек"

Підписуючи договір на відкриття карти “Національний кешбек”, українці погоджуються на розкриття інформації щодо своїх банківських операцій та на аналіз платежів. Ці дані включають:

аналіз платіжних операцій за всіма рахунками в банку;

розкриття банківської таємниці щодо платіжної активності по всіх діючих рахунках.

Варто зазначити, що цей рахунок не може бути використаний для бізнес-операцій чи професійної діяльності. Клієнт також зобов’язується письмово повідомити банк про зміну осіб, що мають право розпоряджатися рахунком.

Міністерство економіки запевняє, що вимога доступу до даних транзакцій необхідна виключно для нарахування кешбеку і не є порушенням банківської таємниці.

"Тут немає порушення банківської таємниці. Людина погоджується, що інформація використовується лише для нарахування кешбеку, і немає підстав вважати, що її дані застосовуватимуться для інших цілей", – прокоментувала заступниця міністра економіки Надія Бігун.

Вона також наголосила, що держава не прагне змушувати споживачів ділитися конфіденційною інформацією через цю програму, маючи на меті інші пріоритети.

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