Дізнайтеся, що принесе вам щоденний гороскоп на картах Таро для знаку зодіаку на 29 листопада.
Гороскоп Таро для кожного знака зодіаку на 29 листопада ми піднімаємося над життєвими труднощами.
Овен (21 березня – 19 квітня)
Карта Таро: Дурень
Іноді потрібно просто робити те, що хочеш. Буде багато людей, які будуть говорити тобі, як жити, але сенс життя жити по-справжньому. Будь вірний собі, Овен. Життя надто коротке, щоб не робити те, що, як ти відчуваєш, потрібно зробити зараз.
Телець (20 квітня – 20 травня)
Карта Таро: Маг
Ви здивуєте себе. Коли у вас є сліпі плями до ваших талантів та навичок, ви природно сяєте. Навмисно чи ненавмисно ви пожинаєте те, що сієте. Щось дивне відбувається у вашому світі, і вам прийде дар.
Близнюки (21 травня – 20 червня)
Карта Таро: Трійка Кубків
Вас люблять і підтримують — друзі та сім'я. Ви хочете жити справжнім.
Рак (21 червня – 22 липня)
Карта Таро: Четвірка Мечів
Постарайтеся не перестаратися. Ви можете прокрутити сценарій в розумі мільйоном способів. Те, що ви робите, має значення. Запишіть свої ідеї, а потім складіть план.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Карта Таро: П'ятірка Пентаклей
Слідкуйте за своїм бюджетом, Лео. Так легко піддатися моменту і ходити магазинами до упаду. Ви хочете скористатися розпродажами і перейнятися духом речей. Але не робіть цього собі на шкоду. Витрачайте розумно.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Карта Таро: Шістка Жезлів
Дитинство – це основа вашого майбутнього. Добре поміркувати про минуле та побачити, як воно вплинуло на вас. Хороші спогади зберігають ваше серце чистим.
Терези (23 вересня - 22 жовтня)
Карта Таро: Сімка Пентаклей
Тсс. Час читати, вивчати та вчитися. Для всього є свій час та місце, але сьогодні не час для дій. Натомість плануйте справи.
Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)
Карта Таро: Вісімка Пентаклей
Життя рухається швидко. Події розвиваються, коли їм судилося відбутися.
Стрілець (22 листопада - 21 грудня)
Карта Таро: Дев'ятка Мечів
Який головний біль. Вам потрібно буде попрактикуватися у слуханні, тому що ця карта Таро означає, що у вас буде багато людей, які висловлюють свою думку. Це може випробувати ваше терпіння. Слухайте. Будьте розуміючи. Зберіть інформацію, а потім дайте відповідь пізніше.
Козеріг (22 грудня – 19 січня)
Карта Таро: Сонце
Це чудовий день, Козеріг. Зберігайте усмішку на обличчі, тому що є лише один шлях, і він – нагору. Насолоджуйтесь сонцем і дивіться на світлий бік життя. Навіть погані дні можуть принести вам елемент удачі.
Водолій (20 січня - 18 лютого)
Карта Таро: Башта
Ви не можете передбачити майбутнє, Водолію. У дні, коли випадає карта Таро Вежа, дихайте спокійно, але також знайте, що має статися щось незвичайне. Події відбуваються, але вам не слід турбуватися. У вас це є.
Риби (19 лютого – 20 березня)
Карта Таро: Ієрофант
Дотримуйтесь того, що ви знаєте. Зміни — це добре, але іноді найкоротша відстань між двома точками — це те, що вам знайоме. Подумайте двічі. Робити те, що ви знаєте, може бути краще.
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