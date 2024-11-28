Гороскоп Таро для кожного знака зодіаку на 29 листопада ми піднімаємося над життєвими труднощами.

Дізнайтеся, що принесе вам щоденний гороскоп на картах Таро для знаку зодіаку на 29 листопада.

Гороскоп Таро для кожного знака зодіаку на 29 листопада ми піднімаємося над життєвими труднощами.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Дурень

Іноді потрібно просто робити те, що хочеш. Буде багато людей, які будуть говорити тобі, як жити, але сенс життя жити по-справжньому. Будь вірний собі, Овен. Життя надто коротке, щоб не робити те, що, як ти відчуваєш, потрібно зробити зараз.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Маг

Ви здивуєте себе. Коли у вас є сліпі плями до ваших талантів та навичок, ви природно сяєте. Навмисно чи ненавмисно ви пожинаєте те, що сієте. Щось дивне відбувається у вашому світі, і вам прийде дар.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Трійка Кубків

Вас люблять і підтримують — друзі та сім'я. Ви хочете жити справжнім.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Четвірка Мечів

Постарайтеся не перестаратися. Ви можете прокрутити сценарій в розумі мільйоном способів. Те, що ви робите, має значення. Запишіть свої ідеї, а потім складіть план.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: П'ятірка Пентаклей

Слідкуйте за своїм бюджетом, Лео. Так легко піддатися моменту і ходити магазинами до упаду. Ви хочете скористатися розпродажами і перейнятися духом речей. Але не робіть цього собі на шкоду. Витрачайте розумно.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Шістка Жезлів

Дитинство – це основа вашого майбутнього. Добре поміркувати про минуле та побачити, як воно вплинуло на вас. Хороші спогади зберігають ваше серце чистим.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Сімка Пентаклей

Тсс. Час читати, вивчати та вчитися. Для всього є свій час та місце, але сьогодні не час для дій. Натомість плануйте справи.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Вісімка Пентаклей

Життя рухається швидко. Події розвиваються, коли їм судилося відбутися.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Дев'ятка Мечів

Який головний біль. Вам потрібно буде попрактикуватися у слуханні, тому що ця карта Таро означає, що у вас буде багато людей, які висловлюють свою думку. Це може випробувати ваше терпіння. Слухайте. Будьте розуміючи. Зберіть інформацію, а потім дайте відповідь пізніше.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Сонце

Це чудовий день, Козеріг. Зберігайте усмішку на обличчі, тому що є лише один шлях, і він – нагору. Насолоджуйтесь сонцем і дивіться на світлий бік життя. Навіть погані дні можуть принести вам елемент удачі.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Башта

Ви не можете передбачити майбутнє, Водолію. У дні, коли випадає карта Таро Вежа, дихайте спокійно, але також знайте, що має статися щось незвичайне. Події відбуваються, але вам не слід турбуватися. У вас це є.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Ієрофант

Дотримуйтесь того, що ви знаєте. Зміни — це добре, але іноді найкоротша відстань між двома точками — це те, що вам знайоме. Подумайте двічі. Робити те, що ви знаєте, може бути краще.

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