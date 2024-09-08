Укрытие малины – это важный этап ухода за ней, который помогает сохранить растения от непогоды и морозов. Мы рассмотрим, как правильно укрывать малину на зиму и предоставим интересные советы по уходу за ней.
Почему важно укрывать малину
Укрытие малины — это не просто забота о растениях, а необходимая мера для ее сохранения. Морозы и острые перепады температур могут негативно отразиться на состоянии кустов и повлиять на урожайность. Укрытие позволяет удержать тепло и защитить растения от ветра и снега.
Когда укрывать малину
Оптимальное время для укрывания малины – это поздняя осень, прежде чем наступит стойкая зима. Обычно это в середине ноября. Если укрывать растения раньше, то они могут начать гнить под укрывным материалом.
Как правильно укрывать малину
а. Обрезка и уборка: Перед укрытием важно убрать старые побеги и срезать слабые ветки. Это поможет обеспечить лучшую вентиляцию и защитит растения от болезней.
б. Мульчирование корней: Мульчирование корневой зоны малины слоем соломы или сена поможет сохранить тепло и влагу, а также предотвратить замерзание корней.
и. Использование укрывных материалов: Для покрытия малины можно использовать специальные материалы, такие как агроволокно или спанбонд. Важно поднять материал над уровнем кустов, чтобы избежать контакта с листьями и ветвями.
Качество укрывных материалов
Выбирайте материалы, которые позволяют растениям дышать, ведь недостаток вентиляции может привести к гнилью и заболеваниям. Благодаря дышащим материалам вы обеспечите лучшую защиту от морозов и высокую влажность в месте укрытия.
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