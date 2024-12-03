Эксперты назвали нескоропортящиеся продукты , которые долго хранятся без охлаждения в холодильнике.

Существует множество нескоропортящихся продуктов, которые не требуют охлаждения в холодильнике, многие из которых также не требуют приготовления и могут храниться годами.

Итак, какие продукты могут долго храниться без холодильника?

Бутилированная вода. Неоткрытая бутилированная вода может храниться неопределенно долго без холодильника, хотя на вкус могут влиять условия хранения (включая то, что еще хранится вокруг нее, где она хранится и подвергается ли она воздействию солнечного света).

Сахар. При хранении в кладовой, в темном, сухом и прохладном месте сахар не испортится… никогда. Но для достижения наилучшего качества используйте продукт в течение двух лет.

Консервы с низкой кислотностью. Консервы с низким содержанием кислоты, такие как мясо, фасоль, горох, супы или овощи или консервированный тунец, хранятся от двух до пяти лет без холодильника.

Консервы с высоким содержанием кислоты, такие как томатный соус и консервированные фрукты, хранятся до 18 месяцев без холодильника.

Рис и сушеные макароны. Вы можете хранить эти продукты в кладовой до двух лет.

Сухие бобы. Сушеные бобы, такие как фасоль, являются одним из самых недооцененных продуктов и могут храниться до двух лет без холодильника.

Мед. Просто храните его в прохладном темном месте, иначе он может кристаллизоваться.

Такой продукт как масло останется свежим в течение двух лет в прохладном и сухом месте.

Сухофрукты. Ваш любимый послеобеденный перекус будет храниться в кладовой от года до двух лет.

Последние новости Украины:

Напомним, какие продукты в Украине стали дороже, чем в Европе

Как сообщала Politeka, цена на популярный продукт упала более чем на 10 грн.

Также Politeka писала, назван самый опасный овощ в супермаркетах и ​​на рынке.