Жители четырех областей могут получить по 10 800 гривен помощи.

Благотворительный фонд объявил о предоставлении финансовой помощи украинцам. Узнайте, кто может претендовать на эти выплаты и как получить их.

Внутри перемещенные лица, а также пострадавшие от военных действий, проживающих в Запорожской, Харьковской, Днепропетровской и Одесской областях, могут получить пособие от благотворительного фонда «Право на защиту».

Кто может получить эту помощь?

Финансовые выплаты в размере 3600 гривен на одного человека в течение трех месяцев (в общей сложности 10 800 гривен) могут получить:

Внутри перемещенные лица, которые приобрели этот статус с 24 февраля 2022 года и проживают в Днепропетровской, Запорожской, Одесской или Харьковской областях.

Пострадавшие от военных действий (лица, жилье которых получило повреждения из-за боевых действий с 24 февраля 2024 года или в семье которых ранены в результате боевых действий, но не военные) в Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях.

Критерии для получения помощи:

Домохозяйство, состоящее исключительно из пожилых людей (60+ лет).

Домохозяйство с тремя или более детьми.

Домохозяйство с ребенком в возрасте до двух лет.

Домохозяйство с беременной женщиной.

Домохозяйство с лицом с инвалидностью I или II группы.

Как получить выплаты

Регистрация на получение пособия осуществляется мобильными выездными группами. Информацию о дате выезда можно получить по телефону: 080 075 01 04 или через чат-бот.

Для регистрации необходимо предоставить следующие документы:

Паспорт гражданина Украины или загранпаспорт.

Налоговый номер каждого члена домохозяйства.

Свидетельство о рождении детей (для детей младше 14 лет).

Настоящий IBAN счет украинского банка для получения выплат (копия или фото справки с реквизитами IBAN-счета). Счет должен быть личный (не ФЛП) и гривневый, открытый в любом банке Украины и действительный не менее полугода. Карточки «Поддержка» и «Малыш» не подходят.

Документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (справки, подъемники и т.п.).

Джерело: napensii

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