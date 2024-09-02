Благотворительный фонд объявил о предоставлении финансовой помощи украинцам. Узнайте, кто может претендовать на эти выплаты и как получить их.
Внутри перемещенные лица, а также пострадавшие от военных действий, проживающих в Запорожской, Харьковской, Днепропетровской и Одесской областях, могут получить пособие от благотворительного фонда «Право на защиту».
Кто может получить эту помощь?
Финансовые выплаты в размере 3600 гривен на одного человека в течение трех месяцев (в общей сложности 10 800 гривен) могут получить:
- Внутри перемещенные лица, которые приобрели этот статус с 24 февраля 2022 года и проживают в Днепропетровской, Запорожской, Одесской или Харьковской областях.
- Пострадавшие от военных действий (лица, жилье которых получило повреждения из-за боевых действий с 24 февраля 2024 года или в семье которых ранены в результате боевых действий, но не военные) в Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях.
Критерии для получения помощи:
- Домохозяйство, состоящее исключительно из пожилых людей (60+ лет).
- Домохозяйство с тремя или более детьми.
- Домохозяйство с ребенком в возрасте до двух лет.
- Домохозяйство с беременной женщиной.
- Домохозяйство с лицом с инвалидностью I или II группы.
Как получить выплаты
Регистрация на получение пособия осуществляется мобильными выездными группами. Информацию о дате выезда можно получить по телефону: 080 075 01 04 или через чат-бот.
Для регистрации необходимо предоставить следующие документы:
- Паспорт гражданина Украины или загранпаспорт.
- Налоговый номер каждого члена домохозяйства.
- Свидетельство о рождении детей (для детей младше 14 лет).
- Настоящий IBAN счет украинского банка для получения выплат (копия или фото справки с реквизитами IBAN-счета). Счет должен быть личный (не ФЛП) и гривневый, открытый в любом банке Украины и действительный не менее полугода. Карточки «Поддержка» и «Малыш» не подходят.
- Документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (справки, подъемники и т.п.).
Джерело: napensii
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