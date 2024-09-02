Согласно украинскому законодательству предусмотрены доплаты к пенсии в размере 40% от прожиточного минимума.

В соответствии с Законом Украины №646-IX от 02.06.2020 года некоторые пенсионеры в Украине могут получать доплату к пенсии в сумме 944 гривны, передает издание На пенсии .

Кто имеет право на доплаты

Право на получение доплат имеют пенсионеры старше 80 лет, получающие пенсию по возрасту, живущие одни и нуждающиеся в постороннем уходе из-за состояния здоровья.

Размер доплаты

Доплата составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. В 2024 году этот минимум составляет 2361 гривну, поэтому ежемесячная доплата к пенсии составляет 944 гривны.

Как оформить доплаты

Чтобы оформить доплаты, сначала необходимо получить заключение врачебно-консультативной комиссии о необходимости в постороннем уходе. С этим выводом, а также паспортом и идентификационным кодом следует обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины и подать заявление на оформление доплат.

Ранее Politeka также писала о том, что у части пенсионеров летом вырастут пенсии благодаря доплатам. Пенсии украинцев старше 70 лет возрастут благодаря автоматическим возрастным надбавкам. Пенсионеры старше 80 лет, нуждающиеся в уходе, получат дополнительную финансовую помощь. Это повышение направлено на поддержку самых уязвимых слоев населения.

Последние новости Украины:

Недостаточно стажа для ухода на пенсию: что можно сделать, чтобы не остаться без выплат на старости

Украинцев ждет ряд выплат в июле: от каких организаций можно получить денежную помощь

Бусом привезли в ТЦК: мужчина категорически отказался от мобилизации, чем закончилась история