Узнайте, кто из пенсионеров в Украине может получить повестку во время мобилизации и какие категории не подлежат призыву.

В Украине во время военного положения существует обязательная мобилизация для военнообязанных мужчин от 25 до 60 лет. Но касается это пенсионеров? Согласно действующему законодательству, призывать на службу можно мужчин до 60 лет.

Стоит отметить, что в Украине пенсионный возраст для мужчин наступает с 60 лет, если у них 31 год страхового стажа. Это также является предельным возрастом для военной службы. Однако есть люди, вышедшие на пенсию раньше этого возраста, обычно это шахтеры, металлурги и работники других профессий с повышенным уровнем вредности.

Если пенсионер вышел на пенсию раньше 60 лет и отвечает возрастным и медицинским критериям для мобилизации, его пенсионный статус не повлияет на возможность получения повестки.

Кто из пенсионеров не подлежит мобилизации:

лица старше 60 лет;

пенсионеры с инвалидностью;

пенсионеры, которые ухаживают за лицами с инвалидностью;

лица, вышедшие на пенсию раньше пенсионного возраста, но имеющие заболевания, позволяющие избежать мобилизации.

Также следует учесть, что на учете состоят военные пенсионеры, выходящие на пенсию, начиная с 43 лет. Их могут призвать только на службу по специальности и на определенную должность в соответствии с воинским званием.

Источник: Телеграф

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