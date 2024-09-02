Сколевский районный суд Львовской области вынес приговор старости села Кривое Богдану Габрусю, который был приговорен к 1,5 годам тюрьмы за избиение 73-летней пенсионерки Кристины Бугринец. Инцидент произошел в августе 2021 года, когда Габрусь, считая, что корова женщины выпасалась на сельском стадионе, напал на нее с деревянной палкой.
Суд признания Габруся виновным в причинении тяжких телесных повреждений, включая переломы пальцев и лучевой кости, кровоподтеки и ссадины по всему телу пенсионерки. Суд также обязал его выплатить Бугринецу 56 тысяч гривен компенсации за моральный и материальный ущерб.
Сначала в сентябре 2023 года суд оправдал Габруся из-за нарушения уголовного процессуального закона в ходе досудебного расследования. Однако адвокат потерпевшей и прокурор обжаловали это решение, и дело было передано на новое рассмотрение.
Во время повторного слушания Габрусь отрицал свою вину, утверждая, что не избивал пенсионерку, а только пытался отогнать ее корову. Однако в ходе судебного заседания он в конце концов признал свою вину.
Судья Владимир Никитин объявил приговор 1 августа 2024 года. Приговор может быть оспорен в высшей инстанции.
Источник: zaxid.net
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