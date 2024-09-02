Сколевский районный суд приговорил старосту села во Львовской области Богдана Габруся к 1,5 годам тюрьмы за избиение пенсионерки.

Сколевский районный суд Львовской области вынес приговор старости села Кривое Богдану Габрусю, который был приговорен к 1,5 годам тюрьмы за избиение 73-летней пенсионерки Кристины Бугринец. Инцидент произошел в августе 2021 года, когда Габрусь, считая, что корова женщины выпасалась на сельском стадионе, напал на нее с деревянной палкой.

Суд признания Габруся виновным в причинении тяжких телесных повреждений, включая переломы пальцев и лучевой кости, кровоподтеки и ссадины по всему телу пенсионерки. Суд также обязал его выплатить Бугринецу 56 тысяч гривен компенсации за моральный и материальный ущерб.

Сначала в сентябре 2023 года суд оправдал Габруся из-за нарушения уголовного процессуального закона в ходе досудебного расследования. Однако адвокат потерпевшей и прокурор обжаловали это решение, и дело было передано на новое рассмотрение.

Во время повторного слушания Габрусь отрицал свою вину, утверждая, что не избивал пенсионерку, а только пытался отогнать ее корову. Однако в ходе судебного заседания он в конце концов признал свою вину.

Судья Владимир Никитин объявил приговор 1 августа 2024 года. Приговор может быть оспорен в высшей инстанции.

Источник: zaxid.net

Ранее Politeka также писала о том, что 50-летний священник "Свидетелей Иеговы" отказался от мобилизации из-за религиозных убеждений.