Украинские беженцы в Швейцарии все чаще сталкиваются с отказами в предоставлении временной защиты из-за ужесточения требований и проверок.

Украинские беженцы сталкиваются со все большим количеством отказов в предоставлении временной защиты в Швейцарии. Правительство отклоняет заявления на получение этого статуса по разным причинам.

Как сообщает Swissinfo.ch, Государственный секретариат по вопросам миграции (SEM) Швейцарии предоставил статистику по предоставлению временной защиты. С начала войны в Украине 2,5 тысяч украинцев получили отказ.

Заявки на статус защиты S рассматриваются более тщательно, и количество отклоненных заявлений растет. В мае рекордное количество отказов составило 170 человек, а 104 лицам статус был аннулирован из-за злоупотреблений.

Чиновники объясняют, что в случае выявления признаков мошенничества, таких как предоставление ложной информации или сокрытие фактов, проводится расследование по отмене временной защиты.

По состоянию на 2024 год, около 67 тысяч украинских беженцев получили временную защиту в Швейцарии. В 26 тысячах случаев статус был приостановлен из-за выезда лиц из страны.

Количество заявлений на получение статуса S также уменьшается: в июне их было около 1,2 тысяч.

Основные причины отказов в предоставлении защиты

Главная причина отказа состоит в том, что украинские беженцы прибывают в Швейцарию из других европейских стран, где уже получили защиту и имеют право вернуться.

Некоторые граждане пытаются оспорить отказы в суде. Федеральный административный суд отклонил несколько десятков подобных жалоб за последние месяцы.

В число апелляций входят случаи, когда граждане имели статус защиты в Бельгии, Британии, Литве или Румынии, а также визы в Канаду или США.

Статус также теряют люди, совершающие уголовные правонарушения, совершающие запрещенные поездки на родину или находящиеся в других странах.

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