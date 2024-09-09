Власти готовятся к отопительному сезону 2024-2025, увеличивая добычу газа и обещая стабильные цены, однако в будущем возможно подорожание.

Власти стремятся обеспечить энергетическую независимость на отопительный сезон 2024-2025, используя газ украинской добычи и стабилизируя цены. В частности, компания "Нафтогаз" активно отчитывается об успехах в наращивании добычи.

Рассказываем о возможных проблемах с газом и ожидаемых ценах на зиму.

Хватит ли газа для отопительного сезона?

Глава группы "Нафтогаз" Алексей Чернышев рассказал, что компании продолжают увеличивать добычу газа, внедряя новые технологии и эффективно работая с имеющимися ресурсами, даже в восточных областях, несмотря на военные вызовы.

"Мы превысили плановые показатели на 2%. Работа продолжается не только в центральных и западных регионах, но и в восточных", - отметил Чернышев.

Для поддержки добычи "Нефтегаза" нужно инвестировать миллиарды долларов в новые месторождения и технологии, поскольку существующие месторождения истощены на 80%. Новые скважины являются более дорогими и сложными в бурении.

До полномасштабного вторжения Украина во многом зависела от импортного газа. В 2021 году добыча составляла 19,7 млрд куб. м. В 2022 году из-за войны и миграции населения потребление снизилось с 28,8 млрд до 19,5 млрд куб. м, а добыча сократилась на 1,28 млрд куб. м. В 2023 году объем добычи сравнялся с показателями 2021 года, а потребление было на 31% меньше, чем до войны.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что в текущем году объем потребления газа должен достичь уровня добычи.

"В 2023 году потребление составило 19,8 млрд кубометров. Мы должны обеспечить такой же уровень добычи", - сказал Галущенко.

Сколько обойдется газ зимой?

Во время войны цены на газ регулирует "Нефтегаз". Тариф не изменялся с 2021 года и составил 7,96 грн за куб. м. По данным Украинской энергетической биржи, биржевая цена газа составляет 15,6 грн за куб. м.

Компания уверяет, что благодаря мораторию стоимость газа будет оставаться неизменной до апреля 2025 года.

Однако в будущем возможно повышение стоимости этой коммунальной услуги.

Джерело: Oboz

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