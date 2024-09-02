В Днепре задержан заместитель директора и заведующий отделением двух колледжей за взятки за зачисление на обучение для получения отсрочки от призыва.

В Днепре прокуратура разоблачила руководство двух государственных колледжей, требовавших взятки за зачисление на дневную форму обучения, что позволяло призывникам получить отсрочку от военной службы. Об этом сообщила Днепропетровская областная прокуратура.

По данным следствия, заместитель директора и заведующий заочным отделением этих колледжей были задержаны во время получения 2 тысяч долларов США. Педагоги обещали не создавать искусственных препятствий для абитуриентов и повлиять на положительные решения членов приемной комиссии.

Им инкриминируют вымогательство и получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Правоохранители решают вопрос об избрании мер и отстранении подозреваемых от занимаемых должностей. Досудебное расследование продолжается, а его проведение контролируют следователи Днепра.

Ранее Politeka также писала о том, что заведующая одним из отделений одесской больницы попала под следствие за обещание оформить инвалидность родственнику призывника. Она потребовала более 1500 долларов за свои услуги, но так и не получила денег, за что теперь ей грозит тюремное заключение.

По этому факту против медикини возбудили уголовное дело по части 2 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины за получение неправомерной выгоды.

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