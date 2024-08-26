Сотрудник Сумского районного управления полиции подозревается в требовании взятки в $1500 за возврат сельскохозяйственной техники.

Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры сотруднику Сумского районного управления полиции Главного управления Нацполиции в Сумской области предъявлено подозрение в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемый требовал 1500 долларов США от предпринимателя за возврат изъятой сельскохозяйственной техники. Сначала полицейский получил 500 долларов США, а 2 августа 2024 года был задержан во время передачи остальной суммы.

На данный момент, по ходатайству следователя и прокурора, подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 242 тыс. 240 грн.

Досудебное расследование ведется следователями четвертого следственного отдела Территориального управления ГБР в городе Полтаве совместно с сотрудниками СБУ в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.

Напоминаем, что согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

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