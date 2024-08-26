Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры сотруднику Сумского районного управления полиции Главного управления Нацполиции в Сумской области предъявлено подозрение в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
По данным следствия, подозреваемый требовал 1500 долларов США от предпринимателя за возврат изъятой сельскохозяйственной техники. Сначала полицейский получил 500 долларов США, а 2 августа 2024 года был задержан во время передачи остальной суммы.
На данный момент, по ходатайству следователя и прокурора, подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 242 тыс. 240 грн.
Досудебное расследование ведется следователями четвертого следственного отдела Территориального управления ГБР в городе Полтаве совместно с сотрудниками СБУ в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.
Напоминаем, что согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Ранее Politeka также писала о погоде в Украине в августе. В августе 2024 года в Украине ожидается средняя температура на 2 градуса выше нормы, а количество осадков останется в пределах среднегодовых показателей. Такие прогнозы для украинцев дает Укргидрометцентр.
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