В Волынской области мужчину приговорили к трем годам лишения свободы за отказ от получения "боевой" повестки и уклонения от мобилизации.

В Волынской области местный житель отказался принять "боевую" повестку, что привело к судебному разбирательству. Нововолынский городской суд приговорил его к трем годам лишения свободы за уклонение от мобилизации.

Как отмечено в приговоре , обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений, мужчина состоял на военном учете с 2007 года. 15 апреля 2024 г. он лично отказался получить повестку, подав письменный отказ, и не явился на пункт сбора.

Обвиняемый признал свою вину, объяснив, что не пошел на службу из-за необходимости ухаживать за пожилыми родителями, нуждающимися в его помощи.

Суд назначил мужчину три года тюремного заключения. До вступления приговора в законную силу меры пресечения к нему не применялись. Суд также отметил, что приговор может быть обжалован.

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