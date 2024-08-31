Пенсионный фонд Украины (ПФУ) сообщил о возможности корректировки или увеличения пенсионных выплат в связи с определенными изменениями в жизни пенсионеров. Граждане должны оперативно информировать о новых обстоятельствах.
Подробная информация по этому поводу размещена на официальном сайте ПФУ. В каких условиях возможен перерасчет пенсионных выплат?
Как отмечают в ПФУ, перерасчет пенсий может быть произведен в некоторых случаях. Для этого необходимо подать специальное заявление в Пенсионный фонд.
Основаниями для перерасчета могут быть:
- начало или прекращение трудовых отношений;
- регистрация или прекращение деятельности как физического лица-предпринимателя (ФЛП);
- изменение, приобретение или утрата особого статуса пенсионера.
В случае наступления одной из перечисленных ситуаций, пенсионер обязан в течение 10 дней обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением. Если этого не сделать, ПФУ на основе данных государственных реестров может самостоятельно узнать об изменениях и удержать часть пенсии.
"Чтобы не потерять право на выплаты, пенсионеры должны своевременно уведомлять Пенсионный фонд о любых изменениях в персональных данных, необходимых для корректного оформления документов", - подчеркивают в фонде.
Этот вопрос регулируется ст. 16 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Также пенсионеры должны обратиться в Пенсионный фонд в случаях:
- получение ID-карты вместо паспорта старого образца;
- замены паспорта при потере предыдущего;
- смены фамилии, имени или отчества;
- получение нового регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);
- смены адреса постоянной регистрации.
Сообщить об этих изменениях можно:
- лично, посетив сервисный центр Пенсионного фонда;
- дистанционно через портал или приложение ПФУ.
Чтобы сообщить об изменениях онлайн, нужно:
- Авторизироваться в личном кабинете с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);
- Зайти в раздел "О пенсионном обеспечении";
- Выбрать пункт "Заявление на перерасчет пенсии";
- Заполнить заявление и скачать сканированные копии документов (паспорт, идентификационный код, трудовая книжка);
- Сформировать заявление и отправить его в Пенсионный фонд.
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