Украинским пенсионерам сообщили о необходимости срочного обращения в Пенсионный фонд для перерасчета пенсий в случае изменения личных данных или жизненных обстоятельств.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) сообщил о возможности корректировки или увеличения пенсионных выплат в связи с определенными изменениями в жизни пенсионеров. Граждане должны оперативно информировать о новых обстоятельствах.

Подробная информация по этому поводу размещена на официальном сайте ПФУ. В каких условиях возможен перерасчет пенсионных выплат?

Как отмечают в ПФУ, перерасчет пенсий может быть произведен в некоторых случаях. Для этого необходимо подать специальное заявление в Пенсионный фонд.

Основаниями для перерасчета могут быть:

начало или прекращение трудовых отношений;

регистрация или прекращение деятельности как физического лица-предпринимателя (ФЛП);

изменение, приобретение или утрата особого статуса пенсионера.

В случае наступления одной из перечисленных ситуаций, пенсионер обязан в течение 10 дней обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением. Если этого не сделать, ПФУ на основе данных государственных реестров может самостоятельно узнать об изменениях и удержать часть пенсии.

"Чтобы не потерять право на выплаты, пенсионеры должны своевременно уведомлять Пенсионный фонд о любых изменениях в персональных данных, необходимых для корректного оформления документов", - подчеркивают в фонде.

Этот вопрос регулируется ст. 16 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Также пенсионеры должны обратиться в Пенсионный фонд в случаях:

получение ID-карты вместо паспорта старого образца;

замены паспорта при потере предыдущего;

смены фамилии, имени или отчества;

получение нового регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

смены адреса постоянной регистрации.

Сообщить об этих изменениях можно:

лично, посетив сервисный центр Пенсионного фонда;

дистанционно через портал или приложение ПФУ.

Чтобы сообщить об изменениях онлайн, нужно:

Авторизироваться в личном кабинете с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП); Зайти в раздел "О пенсионном обеспечении"; Выбрать пункт "Заявление на перерасчет пенсии"; Заполнить заявление и скачать сканированные копии документов (паспорт, идентификационный код, трудовая книжка); Сформировать заявление и отправить его в Пенсионный фонд.

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