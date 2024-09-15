Когда один человек утверждает, что ему скучно, художник никогда не скучает.

Искусство дает нам новую жизнь, новое вдохновение, красоту, магию, побег, а что получают художники за свои хлопоты? Ничего.

Итак, кто самые артистичные знаки зодиака?

1. ВЕСЫ (23 сентября - 22 октября)

Скорее хобби, чем настоящий талант, Весы отлично подходят для того, чтобы тратить время на хороший художественный проект. Они могут быть не очень хороши в этом, но они стараются.

Они любят модели самолетов и все остальные безделушки из мира искусства. Творческие и амбициозные, Весы, возможно, никогда не станут великими, но посредственность — хорошее место для них, чтобы реализовать свою любовь к небольшим поделкам.

2. ОВЕН (21 марта - 19 апреля)

Овен имеет очень искреннюю потребность в новизне и инновациях, что приводит его к действительно интересным карьерным выборам. Вы найдете Овна в области как визуальных, так и литературных искусств, в основном на руководящих должностях.

Они любят структуру и форму, и когда Овен вовлечен в творческий проект, он вкладывает в него всего себя. Перфекционизм здесь работает для них , не говоря уже о честной любви к тому, что они делают.

3. СТРЕЛЕЦ (22 ноября - 21 декабря)

Если бы только человек мог жить только искусством... Если бы такое могло случиться, то этот человек был бы Стрельцом. Этот знак зодиака видит все как искусство, и хотя они сами очень хороши в создании вещей — как визуальных, так и музыкальных — они также очень хороши в восприятии красоты практически во всем.

Стрелец может видеть красоту в смерти, как и во всей жизни. Мир представляется Стрельцу прекрасным и ужасным местом, но он всегда артистичен, как и они сами.

4. ЛЕВ (23 июля - 22 августа)

Лев не просто занимается искусством — они занимаются искусством хорошо , с решимостью и долей перфекционизма. Когда Лев выходит на сцену, все глаза устремлены на этого одаренного человека; они — художники экрана и сцены.

Они составляют нашу квоту развлечений на всю жизнь. Никто не может показать вам хорошее времяпрепровождение, как Лев, особенно если это хорошее времяпрепровождение состоит из театрального представления, где Лев — звезда.

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