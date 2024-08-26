ПриватБанк запустил усовершенствованные мобильные банкоматы, которые могут автономно работать до 24 часов, чтобы обеспечить доступ к банковским услугам в отдаленных и прифронтовых регионах.

Государственный банк "ПриватБанк" усовершенствовал мобильные банкоматы, обеспечивающие доступ к банковским услугам в отдаленных населенных пунктах. Теперь эти устройства могут работать автономно до 24 часов.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Детали об обновленных мобильных банкоматах ПриватБанка

Как отметили в банке, в конце августа текущего года в отдаленных районах Черниговской области начнет функционировать обновленная версия мобильного банкомата.

"ПриватБанк запускает новую версию мобильного банкомата, способного работать автономно до 24 часов. Этот комплекс обеспечивает длительную работу даже в самых отдаленных населенных пунктах", - говорится в сообщении.

Член правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко сообщил, что растет спрос на услуги таких банкоматов в прифронтовых регионах. За два месяца количество пользователей мобильных банкоматов увеличилось в три раза, поэтому банк решил продолжать развитие этого социального проекта. Летом банк наладил тесное сотрудничество с местными общинами, информирующими население о графике работы мобильных банкоматов.

Планируется, что мобильные банкоматы будут обслуживать не только население регионов без банковской инфраструктуры, но и военных в тыловых районах, где нет доступа к банкоматам.

Мобильные банкоматы отвечают самым высоким стандартам безопасности как для клиентов, так и для сотрудников банка.

Автономность мобильного банкомата обеспечивают:

комплекс солнечных панелей;

аккумуляторы;

система спутникового Интернета;

другие инженерные решения.

Какие услуги доступны в мобильном банкомате?

Банк напоминает, что ресайкл-модели мобильных банкоматов предоставляют следующие услуги:

выдача наличных денег;

осуществление платежей и переводов;

оформление депозитов;

погашение кредитов;

страхование.

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