Государственный банк "ПриватБанк" усовершенствовал мобильные банкоматы, обеспечивающие доступ к банковским услугам в отдаленных населенных пунктах. Теперь эти устройства могут работать автономно до 24 часов.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Детали об обновленных мобильных банкоматах ПриватБанка
Как отметили в банке, в конце августа текущего года в отдаленных районах Черниговской области начнет функционировать обновленная версия мобильного банкомата.
"ПриватБанк запускает новую версию мобильного банкомата, способного работать автономно до 24 часов. Этот комплекс обеспечивает длительную работу даже в самых отдаленных населенных пунктах", - говорится в сообщении.
Член правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко сообщил, что растет спрос на услуги таких банкоматов в прифронтовых регионах. За два месяца количество пользователей мобильных банкоматов увеличилось в три раза, поэтому банк решил продолжать развитие этого социального проекта. Летом банк наладил тесное сотрудничество с местными общинами, информирующими население о графике работы мобильных банкоматов.
Планируется, что мобильные банкоматы будут обслуживать не только население регионов без банковской инфраструктуры, но и военных в тыловых районах, где нет доступа к банкоматам.
Мобильные банкоматы отвечают самым высоким стандартам безопасности как для клиентов, так и для сотрудников банка.
Автономность мобильного банкомата обеспечивают:
- комплекс солнечных панелей;
- аккумуляторы;
- система спутникового Интернета;
- другие инженерные решения.
Какие услуги доступны в мобильном банкомате?
Банк напоминает, что ресайкл-модели мобильных банкоматов предоставляют следующие услуги:
- выдача наличных денег;
- осуществление платежей и переводов;
- оформление депозитов;
- погашение кредитов;
- страхование.
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