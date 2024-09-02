Украинцы, которые имеют детей, могут воспользоваться программой "Оздоровление" и получить 16 тысяч гривен для приобретения путевки. В 2024 году расширена география заведений, где родители могут купить путевки.
Об этом сообщает Министерство социальной политики. Кто имеет право на получение средств в 2024 году В рамках программы "еОздоровление", действующей по принципу "деньги ходят за ребенком", путевки больше не распределяются вручную. Родители могут получить деньги на карту и самостоятельно оплатить путевку в выбранное заведение.
Денежные средства от государства поступают на счет в ПриватБанке, который открывают специально для этой выплаты.
Родители смогут выбрать путевку среди участвующих в программе заведений.
Размер выплаты на одного ребенка составляет 15,98 тысячи гривен (пять прожиточных минимумов для детей в возрасте 6-18 лет). Однако общая стоимость оздоровления будет зависеть от категории детского заведения.
Право на получение путевки имеют:
- Дети с инвалидностью из малообеспеченных семей;
- Дети из многодетных малообеспеченных семей.
Сервис доступен, если ребенок не получал путевки в детские учреждения оздоровления и отдыха в 2024 году за счет государственных или местных бюджетов.
География заведений отдыха В этом году заведения, участвующие в программе, находятся в областях:
- Винницкая
- Волынская
- Закарпатская
- Ивано-Франковская
- Львовская
- Ровенская
- Тернопольская
- Черновицкая
- Хмельницкая
- Киев
В отличие от 2023 года учреждения могут быть не только в карпатском регионе, но и иметь высшую категорию.
Просмотреть заведения, уже присоединившиеся к программе, можно по этой ссылке .
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