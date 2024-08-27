В Украине появилась новая государственная помощь, адресованная аграрным предприятиям. Эта субсидия, введенная Правительством, поддерживает сельскохозяйственных производителей в районах, где возможны или уже продолжаются боевые действия.

Согласно информации на правительственном портале, эта инициатива направлена ​​на уменьшение финансового давления на фермерские хозяйства.

"Мы осознаем, насколько сложно проводить посевы и убирать урожай на этих территориях, поэтому поддержка наших людей, работающих в таких условиях, является нашим приоритетом", - заявил премьер-министр Денис Шмигаль.

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Аграрии будут получать субсидию за каждый гектар возделываемых угодий, которые засеяны или засажены сельскохозяйственными культурами для урожая текущего года.

Размер субсидии зависит от близости земель к линии боевого столкновения:

  • Для зон возможных боевых действий – 1000 грн за гектар.
  • Для зон активных боевых действий – 2000 грн за гектар.

Также в ближайшее время планируется введение льгот для бизнеса, работающего в зонах боевых действий, вблизи них или на оккупированных территориях. Такие предприятия могут претендовать на кредитование на специальных условиях.

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Ранее Politeka также писала , что украинцы могут получить пенсию даже без стажа. В Кабмине рассказали, как это сделать.

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