В Украине введена новая субсидия для аграриев, работающих в зонах боевых действий, с возможностью получения до 2000 грн за гектар обрабатываемых угодий.

В Украине появилась новая государственная помощь, адресованная аграрным предприятиям. Эта субсидия, введенная Правительством, поддерживает сельскохозяйственных производителей в районах, где возможны или уже продолжаются боевые действия.

Согласно информации на правительственном портале, эта инициатива направлена ​​на уменьшение финансового давления на фермерские хозяйства.

"Мы осознаем, насколько сложно проводить посевы и убирать урожай на этих территориях, поэтому поддержка наших людей, работающих в таких условиях, является нашим приоритетом", - заявил премьер-министр Денис Шмигаль.

Аграрии будут получать субсидию за каждый гектар возделываемых угодий, которые засеяны или засажены сельскохозяйственными культурами для урожая текущего года.

Размер субсидии зависит от близости земель к линии боевого столкновения:

Для зон возможных боевых действий – 1000 грн за гектар.

Для зон активных боевых действий – 2000 грн за гектар.

Также в ближайшее время планируется введение льгот для бизнеса, работающего в зонах боевых действий, вблизи них или на оккупированных территориях. Такие предприятия могут претендовать на кредитование на специальных условиях.

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