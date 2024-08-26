В Верховной Раде продолжаются обсуждения возможного снижения возраста мобилизации до 20 лет, хотя этот вопрос официально не рассматривался на комитете.

Обсуждения возможного снижения возраста мобилизации до 20 лет продолжаются в кулуарах Верховной Рады, хотя официально этот вопрос не стоит на повестке дня. Народные депутаты обычно осторожно комментируют изменения в мобилизационном законодательстве, особенно это касается темы снижения призывного возраста.

Федор Вениславский, депутат от фракции "Слуга народа" и член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, отмечает, что комментарии по мобилизационному законодательству могут иметь серьезные последствия. Он подчеркивает, что выражение личных мнений в такой щекотливой сфере должно быть очень осторожным.

Пока сложно определить, действительно ли нардепы планируют снижать возрастной порог для мобилизации. С одной стороны, депутаты утверждают, что этот вопрос официально не рассматривался.

"На комитете пока не рассматривалось и не рассматривается", - подтверждает Юрий Здебский, член оборонного комитета от "Слуги народа".

Федор Вениславский также отмечает, что существует согласованная позиция, согласно которой снижение возраста мобилизации не рассматривается. Алексей Гончаренко подтверждает это, отмечая, что подобных законопроектов в Верховной Раде нет.

"Подобная инициатива скорее мнение отдельных депутатов и пока не обсуждается в комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки", — отмечает Игорь Копытин, член комитета от "Слуги народа".

В то же время Александр Федиенко, член оборонного комитета от "Слуги народа", отмечает, что полгода назад военные высказывали предложения по снижению возраста мобилизации. Однако сейчас этот вопрос является предметом обмена мнениями среди депутатов.

Следовательно, вопрос о снижении возраста мобилизации официально не рассматривался на комитете, но обсуждения среди депутатов продолжаются.

Источник: Телеграф

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