В Vodafone сообщили своим клиентам о удвоенном объеме ГБ и минутах от мобильного оператора.

Vodafone сообщил о том, как получить "Вдвое больше в Украине".

Мобильный оператор Vodafone в Фейсбуке объяснил , о чем идет речь.

"При активации тарифов Vodafone Joice Start, Joice Pro, Joice Max вы получите удвоенный объем ГБ и минут для первых трех пакетов услуг с момента совершения первого звонка. Платите стоимость пакета услуг по вашему тарифу и получайте вдвое больше разговоров с родными и вдвое больше просмотра любимого контента", - говорится в сообщении Vodafone.

В комментариях украинцы поделились проблемами, возникшими у них при пользовании Vodafone, в частности, что касается работы операторов.

"У вас есть кто-то живой в службе поддержки??? 3й день пишу-как в бездну. Только приходят сообщения - подождите. Я так понимаю, вы вообще отказались от сервиса?",

Мобильный оператор Vodafone ответил:

"Операторы работают 24/7. Если в чате есть очередь, необходимо подождать ответа. Также можете обратиться по номеру 111 или в частные сообщения наших официальных страниц в социальных сетях. Например, в частные сообщения этого сообщества. Будем рады помочь!".

"В чате бывают очереди: (Если ответа на свой вопрос не получили, будем вам рады в частных сообщениях группы!", - добавили в Vodafone.

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